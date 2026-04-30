Luego de que el PIB de México cayó un 0.8%, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) atribuye este freno a los aranceles de Estados Unidos y conflicto en Medio Oriente.

Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda, informó que la economía mexicana “moderó su ritmo de crecimiento” por factores externos.

SHCP atribuye el freno de la economía mexicana a aranceles de EU y conflicto en Medio Oriente

El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, explicó los factores que han provocado una desaceleración en la economía mexicana.

Según el funcionario, la reducción del PIB se debe principalmente a las nuevas políticas de aranceles en territorio estadounidense y a la inestabilidad derivada de los conflictos en Medio Oriente.

Edgar Amador Zamora consideró que estos factores afectaron algunas industrias manufactureras, así como el precio de los energéticos y ciertas cadenas vinculadas con insumos estratégicos.

Producto de cambios en la política arancelaria en Estados Unidos y la guerra del Medio Oriente hubo incertidumbre en decisiones de consumo e inversión.

A pesar de este retroceso financiero en México, las autoridades consideran que estas afectaciones son únicamente fenómenos pasajeros y no una tendencia permanente.

Edgar Amador Zamora destacó que el ritmo de crecimiento de la economía mexicana se vio alterada por este entorno internacional adverso durante el inicio del año.

Sin embargo, pidió tranquilidad al calificar la situación como una etapa de ajuste temporal frente a choques externos.

SHCP prevé una recuperación económica próximamente

Durante el informe de la Secretaría de Hacienda sobre la situación financiera de México durante el primer trimestre de 2026 se destacó una fuerte caída en los ingresos públicos.

Esta disminución presupuestaria se debe principalmente a una reducción en las ganancias petroleras y una menor recaudación de impuestos, impulsadas por la apreciación del peso frente al dólar.

A pesar de una contracción del PIB del 0.8%, las autoridades consideran que estos obstáculos son temporales y prevén una recuperación económica próximamente.

Edgar Amador Zamora subrayó que la incertidumbre global ha impactado directamente en la manufactura y el consumo interno del país.

Pese al entorno internacional complejo, Edgar Amador Zamora destacó que las finanzas públicas han mantenido un desempeño ordenado y consistente con las trayectorias de normalización gradual del déficit fiscal planteado para 2026.

Es por ello por lo que se mantiene la confianza en los mercados financieros, la estabilidad en la deuda y la solidez en el marco macroeconómico.