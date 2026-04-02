La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contempla una deuda pública de 21.8 billones de pesos, equivalentes a 55 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para el siguiente año, revelan los Precriterios de Política Económica 2027.

Entre las previsiones que contempla se encuentra un crecimiento de la economía mexicana de entre 1.9 y 2.9 por ciento en 2027.

También prevé prevé una recaudación tributaria histórica de 15.6 por ciento del PIB.

De la misma manera contempla que el Banco de México continuará su proceso de relajación monetaria con una tasa de referencia de 5.5 por ciento.

En cuanto a tipo de cambio previsto por la SHCP, se espera que en 2027 cierre en 18.6 pesos por dólar.

Inversión por T-MEC sería motor de crecimiento económico

Los Precriterios de Política Económica 2027 señalan que la inversión, sobre todo privada, será el motor de crecimiento de la económica mexicana.

La razón será la renegociación de Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) de este 2026 y una nueva adaptación regulatoria de las empresas.

Precriterios de Política Económica 2027 siguen su curso legislativo

Una vez que han llegado los Precriterios de Política Económica 2027 al Congreso, se turnarán a las comisiones correspondientes de Hacienda y Presupuesto.

Estos son la base del Paquete Económico del siguiente año 2027 y deben presentarse máximo el 1 de abril del año previo.