Según el Corpus de Referencia del Español Actual de la Real Academia Española, las diez palabras más utilizadas en nuestro idioma son las siguientes :

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La palabra de representa casi el 5% de todas las palabras que aparecen en cualquier texto extenso. ¿Qué debe entenderse por extenso? Desde un artículo de opinión periodístico hasta un libro. Lo curioso es que, en frases breves —como los mensajes de la red social X—, de puede no utilizarse de ninguna manera o llegar a representar hasta el 15% de la oración.

¿Qué significado tiene de ? Según la RAE: (i) denota posesión o pertenencia (“la casa de mi padre”); (ii) se usa para crear locuciones adverbiales de modo (“almorzó de pie”); (iii) denota de dónde es, viene o sale alguien o algo (“no sale de casa”); (iv) denota la materia de que está hecho algo (“el vaso de plata”); (v) sirve para señalar lo contenido en algo (“vaso de agua”); (vi) denota asunto o materia (“clase de matemáticas”); (vii) denota la causa u origen de algo (“murió de viruelas”), etcétera.

Se estima que su uso para significar posesión o pertenencia es uno de sus roles primordiales, abarcando entre el 30% y el 40% de las veces en que se pronuncia o escribe. Queda perfectamente claro que, sin el uso posesivo de de, no tendríamos idioma.

Diga lo que diga The Economist, la gente en la 4T vive mejor porque las transferencias por parte del Estado a las personas más necesitadas las han convertido en propietarias de su dinero . Lo que la gente recibe es de la gente; no se trata de regalos de un partido político ni de un gobierno, sino simple y sencillamente de entregar a las personas lo que les pertenece por elemental derecho humano.

Lo que sigue, para perfeccionar el sistema, es un programa de vivienda que le dé a cada persona el patrimonio que le hará decir, con la satisfacción de quien ha avanzado a pesar de que se consideraba imposible hacerlo: “Voy a la casa de mi familia”.

Hay programas de vivienda en la 4T; la presidenta Claudia Sheinbaum los ha dado a conocer en sus conferencias de prensa. Deben ser supervisados adecuadamente para que, al igual que los programas sociales del bienestar, sean exitosos. Además de su dinero, la casa propia es lo que necesitan las familias para salir adelante.