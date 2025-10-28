El diputado de Morena, Sergio Mayer, respondió tras ser exhibido por faltas en la Cámara de Diputados.

Y es que Sergio Mayer fue señalado por un usuario en X, además de la periodista Laura Brugés, por estar ausente de la sesión legislativa donde se votó y aprobó el Código Fiscal de la Federación.

Sergio Mayer responde a señalamientos por sus faltas en la Cámara de Diputados

Mediante sus redes sociales, Sergio Mayer respondió a los señalamientos tras ser exhibido por faltar a las sesiones en la Cámara de Diputados.

Todo comenzó cuando un usuario comentó una publicación en X, la cual hacía referencia a una polémica relacionada al espectáculo, reclamando al diputado de Morena que “estaba más pendiente de un programa de televisión” que de su labor como legislador.

Esto fue retomado por la periodista Laura Brugés, quien mostró que, de acuerdo con la propia Gaceta Parlamentaria, Sergio Mayer sí tiene faltas registradas a sesiones legislativas.

Puntualmente exhibió una falta del día 15 de octubre de 2025, cuando se votó Código Fiscal de la Federación.

El documento señala que Sergio Mayer fue parte de un grupo de 12 diputados de Morena que fueron considerados ausentes de la votación.

👀 En su gustada sección: ¿Sabe usted dónde está su diputado?



Que malvado el ciudadano que le reclama al diputado @SergioMayerb que tiene descuidada las actividades legislativas.



Ahí les va: el día que se aprobó Código Fiscal de la Federación estuvo ausente 😶‍🌫️👇🏽 pic.twitter.com/lWlJQJaKEs — Laura Brugés (@LauraBruges) October 28, 2025

Pese a estos señalamientos, Sergio Mayer contestó al usuario de X, pidiendo que sea “más responsable” en lanzar acusaciones en su contra.

El diputado de Morena cuestionó los motivos por los cuales se orillaba a pensar que “estaba descuidando su labor legislativa”.

Ante esto, Sergio Mayer pidió que revisara sus asistencias en la página del Congreso, así como sus votaciones emitidas.

Sin embargo, esto no haría sintonía con los señalamientos realizados por la periodista Laura Brugés ante sus faltas a la Cámara de Diputados.