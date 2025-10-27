Tras la controversia que despertó el Home Office en la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán anunció que nuevamente vuelven las sesiones presenciales.

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, dio por terminadas las sesiones semi presenciales de diputados priorizando el prestigio de la política en México.

Diputados regresan a sesiones presenciales por una semana

Kenia López Rabadán, la presidenta de la Cámara de Diputados en México, informó que el home office para los servidores públicos en San Lázaro queda cancelado.

Luego de la polémica que se desató desde el mal uso de Cuauhtémoc Blanco a las sesiones a distancia, Kenia López Rabadán ya se pronunció al respecto.

El 27 de octubre, la presidenta señaló que el Home Office en diputados queda cancelado, al menos por esta semana. Es decir, no habrá jornadas a distancia la última semana de este mes.

Kenia López Rabadán sostuvo el interés que tiene en que se “discuta” desde los grupos parlamentarios las leyes, por ello anuló la modalidad a distancia por una semana.

Para esta semana se discutirán dos temas de suma importancia para México:

Nueva ley para combatir la extorsión

Paquete Económico 2026

A su vez, Kenia López Rabadán apuntó a la importancia de que la ciudadanía se sienta respaldada por sus servidores públicos, además del prestigio que la “política” debe tener.

“Esta semana estamos obligados a estar aquí presentes, estamos obligados a dar un debate respetuoso y las sesiones serán absolutamente presenciales”. Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados.

Kenia López Rabadán señaló que el hacer una modificación permanente a las jornadas semi presenciales, no le corresponde a ella sino al pleno, por es solo pide sin home office esta semana.