El periodista deportivo Fernando Vargas fue víctima de un asalto en el estado de Morelos, el cual quedó grabado en video mientras tenía un enlace en vivo para la televisión de Querétaro.

Fernando Vargas se encontraba hablando de dela liga femenil cuando hombres le abrieron la puerta dela auto, lo obligaron a bajar y a entregar sus pertenencias.

El hecho ocurrió el martes 19 de mayo y posteriormente a los hechos, Fernando Vargas recibió el apoyo de elementos de la Guardia Nacional.

Asalto de Fernando Vargas queda registrado en la TV en vivo

El periodista deportivo no sufrió daños físicos y aunque en el video quedó grabado cómo fue interrumpido, le abren la puerta, le piden teléfono y cartera “rápido”.

Uno de los asaltantes quedó grabado en video, por lo que su rostro comenzó a difundirse rápidamente por las redes sociales.

Medios de comunicación señalan que no solo le fue robado el teléfono y carteras sino también el auto.

Desde el estudio, el conductor del programa Activo Deportes solo dijo “no puede ser” mientras miraba de manera atónita el asalto en vivo.

Fernando Vargas es asaltado mientras trabajaba

Fernando Vargas además es director de medios de la Liga Nacional de Basquetbol Profesional y se encontraba en una gasolinera haciendo su enlace en vivo para la televisión.

En el lugar había llovido por lo que también estaba resguardándose en el auto de manera tranquila sin pensar que llegarían a asaltarlo. Al parecer, el periodista estaba acompañado.