La Secretaría de Educación Pública (SEP) negó que Marx Arriaga fuera desalojado la tarde de este viernes 13 de febrero de sus oficinas, y anunció por qué dejará el cargo.

Tal como apunta la SEP, no se llevó a cabo ningún desalojo de parte de las autoridades hacia ningún funcionario de dicha dependencia, ya que fue una diligencia.

La SEP explica que la Unidad de Asuntos Jurídicos y del Órgano Interno de Control acudió a notificar al titular de la Dirección General de Materiales Educativos, Marx Arriaga, de un cambio en la plaza.

SEP anuncia nuevo nombramiento tras salida de Marx Arriaga

La SEP añadió en el comunicado que será a partir del próximo domingo 15 de febrero que Marx Arriaga dejará la titularidad de la dirección para que se lleve a cabo la libre asignación.

En consecuencia, a partir del lunes 16 de febrero, la SEP dará nuevo nombramiento, ya que reitera, la salida de Marx Arriaga es de carácter administrativo en estricto apego a la normativa.

SEP niega desalojo de Marx Arriaga (Captura de pantalla)

Nota en desarrollo, en breve más información...