Movimiento Regeneración Nacional (Morena) descartó que exista un linchamiento político contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en su próxima comparecencia en el Senado.

Según el senador Oscar Cantón, la reunión con la gobernadora panista será abierta, destacando que se llevará a cabo con total respeto y sin participar en linchamientos políticos.

De absoluto respeto, de agradecimiento por haber aceptado una invitación que le hizo el Senado de la República Oscar Cantón, senador de Morena

Se tiene previsto que Maru Campos comparezca el 28 de abril de 2026 ante los comités de Cuestiones Constitucionales y de Seguridad Pública en la planta 14 de la Torre de las Comisiones del Senado.

Maru Campos irá al Senado por caso en Chihuahua (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Renuncia de César Jáuregui añade incertidumbre a la comparecencia de Maru Campos en el Senado

Cuestionado por medios, el senador Oscar Cantón dijo confiar en que Maru Campos explicará ante el Senado el ingreso de supuestos agentes estadounidenses de la CIA al estado de Chihuahua.

“Con la esperanza de que clarifiquen las cosas, y que la información tenga toda la veracidad” Oscar Cantón, senador de Morena

En cuanto al tono de la reunión, Óscar Cantón adelantó que el Senado no pretenderá adoptar una posición de linchamiento político, sino de respeto mutuo y de agradecimiento por el tiempo de Maru Campos.

Asimismo, confirmó que la reunión —misma que se transmitirá en el canal del Congreso— contará con la presencia del entonces fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno.

Sin embargo, en medio de la polémica, se informó que el fiscal renunció a su puesto, por lo que se desconoce si comparecerá el 28 de abril ante el Senado junto con la gobernadora.

César Jáuregui aclara operativo en narcolaboratorio de Chihuahua sin agentes extranjeros. (Cortesía)

Comparecencia de Maru Campos podría negar participación de estadounidenses en operativos en Chihuahua

Un día antes de la comparecencia de Maru Campos, la fiscal Wendy Paola Chávez Villanueva, encargada de la Unidad Especializada, negó que los ciudadanos estadounidenses hayan participado en operativos en Chihuahua.

Según dijo, no hay indicios de que los agentes hayan estado en campo, pues ninguno portaba armas ni material de revisión. No obstante, aún se investiga el porqué viajaban en el convoy policial.