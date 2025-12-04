Debido a la posibilidad de que el Senado sea tomado por agricultores en discusión de la Ley de Aguas Nacionales, se sesionará fuera del recinto este jueves 4 de diciembre.

Esto tras posible aprobación de la Cámara de Diputados en lo particular durante la madrugada, ya que el miércoles 3 de diciembre fue aprobada en lo general y más temprano en comisiones.

Ley de Aguas Nacionales: Senado sesionará fuera del recinto por posible toma de agricultores

Ante amenaza de agricultores de tomar el Senado durante la discusión de la Ley de Aguas Nacionales, se aprobó un punto de acuerdo para sesionar fuera del recinto de Paseo de la Reforma.

La sesión ordinaria del Senado está planteada para las 8:00 horas del jueves 4 de diciembre, aunque el lugar no se ha revelado, sería informado a los legisladores de manera oportuna.

De momento y acorde con la información de la periodista Leticia Robles, el Senado también descarta de momento la sede alterna en la Casona de Xicoténcatl, en el Centro Histórico.

Por lo mismo se pidió a los senadores que queden atentos al lugar en que se llevará a cabo la discusión de Ley de Aguas Nacionales, cuya decisión se tomaría alrededor de las 7:00 horas.

Aunque de momento los agricultores no han expresado de manera explícita que vayan a tomar el Senado, en caso de que así ocurra, se llevará a una sede alterna desde Campo Marte.

Senado se prepara para discutir Ley de Aguas Nacionales en sede alterna

Agricultores amenazaron con escalar protestas por Ley de Aguas Nacionales

Como se mencionó, los agricultores no han confirmado si tomarán el Senado para evitar discusión de la Ley de Aguas Nacionales, aunque advirtieron distintos bloqueos en Ciudad de México.

El Senado también se prepara ante la posibilidad de sesionar en recinto externo tras la convocatoria de la Gran Caravana de Tractores por el Agua de Puebla, Veracruz y Tlaxcala que se vio en la Cámara de Diputados.

Aunado a que fue la misma Gran Caravana de Tractores por el Agua quienes advirtieron que de no ser escuchados por la Ley de Aguas Nacionales, armarían un plantón en el Zócalo.