Ante su inconformidad por la Ley de Aguas, campesinos amenazan con posible bloqueo en el Zócalo de la CDMX anticipando que podrían ‘chocar’ con el aniversario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Tras la aprobación del Senado sobre la Ley de Aguas en lo general y particular, campesinos ya se preparaban para movilizaciones ante una nueva ley que aseguran no los está tomando en cuenta.

Campesinos amenazan con bloquear el Zócalo a días del aniversario de Morena

El gremio de los campesinos no está de acuerdo con algunos artículos dentro de la Ley de Aguas que ahora aprobó el Senado en lo general y particular; ahora prepararían movilizaciones.

A una semana de los bloqueos que duraron cuatro días en algunas carreteras de México y que tractores llegaran a la Cámara de Diputados, campesinos prepararían un nuevo bloqueo.

Según información reportada por diversas fuentes, los campesinos estarían dispuestos de llegar esta vez al Zócalo de la CDMX para hacer un bloqueo.

Sin embargo, también se habla de que campesinos irrumpan en el aniversario de Morena que se festejará en el Zócalo de la CDMX este sábado 6 de diciembre.

Asimismo, se asegura que ante la inconformidad por la Ley de Aguas, pronto podrían dirigirse al Zócalo y permanecer hasta el 13 de diciembre buscando que sean atendidos por el gobierno.

La noche del 4 de diciembre campesinos de Chihuahua bloqueaban puentes de la Frontera Norte, a lo que la Secretaría de Gobernación (Segob) asegura “no hay razón” porque sus inquietudes fueron atendidas en mesas de diálogo las cuales siguen permanentes.

Comunicado de la Segob ante cierre de la Frontera Norte por campesinos ante la Ley de Aguas. (@azucenau)

Campesinos logran acuerdo con Conagua y quitan bloqueos

Ante la aprobación de la Ley de Aguas, campesinos tuvieron una junta con Efraín Morales López, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y decidieron quitar bloqueos.

Luego de una reunión con López la noche del 4 de diciembre, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) decidieron quitar bloqueos ante un nuevo acuerdo de participación en el reglameto de la Ley de Aguas.

Baltazar Valdéz, delegado del FNRCM aseguró a Azucena Uresti que a la mañana del 5 de diciembre no había ningún bloqueo y que tampoco había plan de realizar alguno por este nuevo acuerdo.