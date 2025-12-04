Con una mayoría de 328 votos a favor fue aprobada en lo general la Ley General de Aguas en la Cámara de Diputados, así como la reforma a la Ley de Aguas Nacionales.
La Ley General de Aguas fue aprobada este mismo miércoles 3 de diciembre en comisiones de la Cámara de Diputados, por lo que pese al rechazo inicial, la iniciativa pasó al Pleno en fast track.
Ley General de Aguas: Cámara de Diputados aprobó en lo general la iniciativa
Tal como compartió la Cámara de Diputados, tras varias horas de discusión y con una mayoría de 328 votos a favor, 5 abstenciones y 131 en contra, se aprobó la Ley General de Aguas.
El dictamen agrega la aprobación en lo general de la reforma a diversos artículos de la Ley de Aguas Nacionales, que forma parte del paquete de la iniciativa de la Ley General de Aguas.
Aunque falta su discusión y aprobación en lo particular, la aprobación de la Ley General de Aguas establecería responsabilidades a los tres órdenes de gobierno en acceso y saneamiento de agua.
Mientras que la Ley de Aguas Nacionales incorpora varios delitos y multas de hasta 8 años a quienes transmitan concesiones de agua, ya que ahora se establecerá una autoridad encargada para ello.
Los diputados aprobaron dicha iniciativa y reforma pese a las protestas de diversos sectores, por lo cual la oposición en la Cámara de Diputados afirma es una imposición que no garantiza el agua.