La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, se opuso al fast track de la Ley de Aguas Nacionales.

Entre sus argumentos, la legisladora dijo haber entablado un encuentro con dirigentes de organizaciones campesinas que tienen inconformidades con la iniciativa a la reforma de la Ley de Aguas Nacionales.

Kenia López Rabadán se niega al fast track pese a presión por la Ley de Aguas Nacionales

Tras su encuentro con campesinos, Kenia López Rabadán expresó respeto y dijo entender las manifestaciones de estos grupos y sus inquietudes al respecto.

Motivo por el que confía en que los demás legisladores discutan el dictamen de la Ley de Aguas Nacionales durante la sesión del jueves 4 de diciembre.

Productores protestan por la Reforma a la Ley de Aguas Nacionales, impulsada por el gobierno federal (ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO / Adolfo Vladimir)

Sin embargo, todo parece indicar que hay presión para la iniciativa, ya que por medio de su cuenta de X dijo haber recibido una petición para que se modifique el orden del día.

“He recibido por parte de la Junta de Coordinación Política, la solicitud para que se modifique el orden del día de hoy y se aborde la discusión de la Ley General de Aguas y Reformas a la Ley de Aguas Nacionales”. Kenia López Rabadán en X

Kenia López Rabadán aprovechó el espacio para manifestarse en contra del fast track por la Ley de Aguas Nacionales.

La funcionaria enfatizó que es un tema importante, por lo que tiene que ser revisado con calma y claridad.

Con anterioridad, Kenia López Rabadán ya había celebrado que la Ley General de Aguas y Ley de Aguas Internacionales había tenido más de 50 modificaciones.

Mismas que buscaron atender las demandas campesinas y sus organizaciones, pero insistió en que todavía hay exigencias que deben ser atendidas.