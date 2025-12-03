La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgias y Geólogos de México (AIMMGM) compartió una alerta contra la reforma de la Ley de Aguas Nacionales y la modificación que plantea al artículo 118.

Esto fue mediante comunicado publicado previo a la discusión en la Cámara de Diputados la tarde del miércoles 3 de diciembre, mismo día en que fue aprobada en comisiones entre protestas.

Sector minero y especialistas alertan por riesgos de la Ley de Aguas Nacionales

Acorde con los especialistas que conforman el AIMMGM, comparten la preocupación del sector minero sobre la modificación al artículo 118 que plantea la reforma a la Ley de Aguas Nacionales por sus consecuencias.

La AIMMGM explica que si bien es necesaria la gestión eficiente y responsable del agua, como pilar de desarrollo sustentable a la actividad económica, el actual planteamiento afectaría al sector minero.

Así como otros sectores económicos e industrias, como se establece en la reforma a su artículo 118, el cual apuntan amenaza la continuidad operativa del sector, así como la producción de minerales estratégicos.

Por lo mismo, el sector minero e integrantes del AIMMGM señalaron que confían en que la Cámara de Diputados lleve a cambio modificaciones que promuevan la gobernanza del agua y justicia socioambiental.

Sector minero se pronuncia contra Ley de Aguas Nacionales (AIMMGM vía Instagram)

Ley de Aguas Nacionales: qué dice reforma al artículo 118 que preocupa al sector minero

El pasado 2 de diciembre, la Cámara Minera de México (Camimex) había externado su preocupación por la reforma al artículo 118 de la Ley Nacional de Aguas que fue secundado por AIMMGM.

Al respecto, Camimex explicó que la reforma a la Ley Nacional de Aguas prohibiría la construcción de instalaciones mineras en gran parte de México, en preocupación a que se viertan desechos tóxicos.

“Para el otorgamiento de concesiones sobre cauces o vasos y sus zonas federales, para la disposición final de residuos mineros depósitos de aguas residuales de uso minero, se deberán acreditar las medidas necesarias de protección a núcleos de población, zonas productivas, cuerpos de agua o ecosistemas”. Reforma al artículo 118 de la Ley de Aguas Nacionales

Sin embargo, esto afecta la producción de metales y minerales indispensables, ya que los residuos del sector minero se gestionan en infraestructura especializada conforme a la normativa mexicana.