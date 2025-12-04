La Ley de Aguas Nacionales quedó en las manos de los diputados, pero casi se pelean en el pleno durante el debate al discutirlo en lo particular.

El 3 de diciembre fue el día en que los diputados debían analizar la Ley de Aguas Nacionales, pero el debate terminó en caos entre el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido del Trabajo (PT).

Diputados pelean por el debate a la Ley de Aguas Nacionales

Las comisiones aprobaron la Ley de Aguas Nacionales el 3 de diciembre y la pasaron a discusión al pleno de la Cámara de Diputados, pero el debate terminó en caos.

Luego de que diputados aprobaron la Ley de Aguas Nacionales en lo general, comenzó el debate para su análisis en lo particular, pero los ánimos se encendieron en el pleno.

Con un video compartido por Laura Brugés en X, muestra como el debate por las reformas hizo que diputados del PAN y del PT se confrontaran en el pleno.

En este se ve como algunos diputados buscaban detener la discusión mientras otros seguían encarándose con sus colegas servidores públicos.

Asimismo se puede oír como la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, buscaba bajar los ánimos entre los diputados pidiéndoles que “civilidad” y que regresaran a su lugar.

El hecho sucedió alrededor de las 11:00 pm, sin embargo, la discusión sobre la Ley de Aguas Nacionales sigue en el pleno para checar las modificaciones en lo particular.

Diputados aprueban la Ley de Aguas Nacionales en lo general

Antes de la discusión en pleno sobre la Ley de Aguas Nacionales, los diputados la aprobaron en lo general el mismo 3 de diciembre alrededor de las 8:00 pm y se confirmó la creación de la Ley General de Aguas.

“Se expide la Ley General de Aguas, y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales”. Cámara de Diputados.

Estos fueron los votos que tuvo la Ley de Aguas Nacionales para su aprobación:

328 a favor

5 abstenciones

131 en contra