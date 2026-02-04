Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la mesa directiva del Senado, anunció que ha recibido diversas propuestas de migrantes para proteger sus derechos en la reforma electoral.

De frente a la reforma electoral, la senadora Laura Itzel Castillo dijo que se reunió con comunidades y organizaciones de migrantes, quienes buscan procurar sus derechos electorales.

Laura Itzel Castillo, senadora de Morena (Senado)

En conferencia de prensa, Laura Itzel Castillo informó que recibió un documento de comunidades y organizaciones de migrantes mexicanos con propuestas para la reforma electoral.

La propuesta para fortalecer los derechos políticos-electorales de los mexicanos en el exterior ya había sido presentada en el Senado, principalmente, ante la inquietud de la reforma.

Los senadores han destacado que una democracia plena requiere que todos los mexicanos, incluidos aquellos que están en el extranjero, tengan la posibilidad de participar en las decisiones públicas.

Si bien es cierto que diversos grupos ya han presentado un par de propuestas para la reforma electoral, esta se comenzará a discutir en el Senado hasta que se reciba la de Claudia Sheinbaum.

Cabe recordar que se espera que la propuesta de la reforma electoral de la comisión del Poder Ejecutivo, encabezado por Pablo Gómez, sea entregada al Senado durante el mes de febrero.