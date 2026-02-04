Karen Castrejón, dirigente nacional del Partido Verde, confirmó que ya sostienen un diálogo con Morena por la reforma electoral, aunque aún sin acuerdo .

Esto luego de que integrantes del Partido Verde externaran su rechazo al proyecto de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral de Pablo Gómez, el cual, plantearía la posibilidad de eliminar la figura plurinominal.

Partido Verde aún sin acuerdo con Morena por reforma electoral; buscan mantener alianza

En entrevista con Leonardo Curzio para Radio Fórmula, Karen Castrejón señaló que el Partido Verde ya tiene un diálogo con Morena para analizar el proyecto de la reforma electoral.

De acuerdo con la dirigente del Partido Verde, esto luego de que ya sostuvieron un primer encuentro con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral tras recibir una invitación formal de la misma.

Karen Castrejón puntualizó que en la primera reunión, a la que también acudió el PT, escucharon los puntos que podría contener la reforma electoral como el caso de la posible eliminación de plurinominales.

Pese a ello, reiteró que hasta el momento no existe un acuerdo con Morena por la reforma electoral, pero sí se estableció un diálogo abierto con la finalidad de alcanzar un acuerdo entre ambas bancadas.

Karen Castrejón precisó que el objetivo del Partido Verde es mantener su alianza con Morena, pues dijo “están firmes” con el gobierno de la presidenta Sheinbaum.

No obstante, la líder del Partido Verde aseveró que una vez se conozca a detalle el proyecto de reforma electoral, lo analizarán y votarán en cuestión de que ello sea “lo mejor para México”.