La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, se pronunció sobre el Frente Amplio Democrático que busca participar en la discusión de la reforma electoral.

“He leído el manifiesto del Frente Amplio Democrático publicado en diversos medios de comunicación en el que más de 500 personas expresan consideraciones en torno a la tentativa, posible, reforma electoral” Kenia López Rabadán,

A consideración de López Rabadán, la Cámara de Diputados deberá mantener sus puertas abiertas al diálogo a todos los sectores que busquen discutir la reforma electoral que enviará próximamente la presidenta Claudia Sheinbaum.

López Rabadán refrenda apertura al diálogo sobre la reforma electoral, incluido el Frente Amplio Democrático

Como presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán reiteró su compromiso para que este órgano legislativo sea un “espacio de diálogo, apertura y de escucha a las distintas visiones”, incluido el Frente Amplio Democrático.

Señaló que espera que la discusión de la reforma electoral sea analizada y discutida por la Cámara de Diputados por diferentes posiciones, a fin de perfeccionarla y corregir esta iniciativa de reforma.

Aclaró que, por ahora, la Cámara de Diputados todavía no ha recibido formalmente la iniciativa, por lo que será hasta que exista una propuesta concreta cuando se podrá evaluar si lo que se busca es fortalecer la democracia.

“Me parece que, en términos, digamos, institucionales, lo primero que necesitamos es leer el documento”

Aunque aún no ha sido publicada, el Frente Amplio Democrático ha denunciado que la reforma electoral podría debilitar la autonomía de las autoridades electorales.