El Frente Amplio Democrático fue blanco de críticas luego de que el expresidente Vicente Fox externara su aval a dicho movimiento.

Fue a través de sus redes sociales en donde Vicente Fox se pronunció a favor del Frente Amplio Democrático, el cual rechaza la próxima reforma electoral que busca presentar el Ejecutivo nacional.

Usuarios se lanzan contra el Frente Amplio Democrático tras respaldo de Vicente Fox

El Frente Amplio Democrático recibió decenas de críticas luego de que Vicente Fox externara su aval a este movimiento.

De acuerdo con el expresidente de México, el objetivo del Frente Amplio Democrático “no va de partidos políticos”, sino que busca “salvar a México”.

Por ello, compartió que se realizarán convocatorias ciudadanas, pues llamó a tener, de manera urgente, unidad entre asociaciones.

Vicente Fox/internet (Especial )

Sin embargo, el aval de Vicente Fox para el Frente Amplio Democrático no tuvo la respuesta esperada.

Y es que los usuarios reprocharon la participación de Fox en dicho proyecto, asegurando que, si el expresidente lo apoyaba, este no tendría futuro.

Otros agradecieron el aval de Fox, pues manifestaron que este solo apoyo ocasionaría el fin de la alternancia política en México.

Además, recibió críticas contra su administración, pues señalaron que cuando tuvo la oportunidad de gobernar a México, no tuvo un buen desempeño.

De esta manera usuarios manifestaron su falta de confianza al Frente Amplio Democrático, argumentando que se trata de los mismos integrantes de la oposición quienes han formado este movimiento.