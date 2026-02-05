El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal adelantó que se mantendrán los plurinominales en la reforma electoral, tal como están integrados.

Ricardo Monreal repitió nuevamente para medios que la reforma electoral todavía no ha llegado al Congreso, ya que todavía se mantienen reuniones con la comisión presidencial de Pablo Gómez.

Reforma electoral mantendría plurinominales, adelanta Ricardo Monreal

De manera breve para medios, Ricardo Monreal habló sobre la reforma electoral y adelantó que el tema de los plurinominales “ya estaría superado” y se mantendrá los legisladores actuales.

Señaló de momento que si bien no es certero ante falta de la iniciativa, se plantea que quedará el sistema mixto con mayoría relativa y de representación proporcional (plurinominales).

Ricardo Monreal también afirmó que lo que se buscará no es disminuir los 200 lugares, sino vincular a los plurinominales con la sociedad previo a llevarse a cabo las elecciones.

Esto fue señalado por Ricardo Monreal ante mención de que sus aliados, PT y Partido Verde, así como otros partidos se han mostrado en contra de eliminar los plurinominales.

Reforma electoral sigue en discusiones; esperan su iniciativa para finales de febrero

Asimismo, Ricardo Monreal también señaló que la iniciativa de la reforma electoral llegaría para finales de febrero, o en aproximadamente 10 días o 15, como mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum.

El diputado añadió que tienen como plazo máximo este febrero, ya que si la reforma electoral llega en marzo complicaría la agenda legislativa, con la aprobación constitucional y legal.

Ricardo Monreal también señaló que la reforma electoral se mantiene en discusiones, tal como le comentaron el PT y el Partido Verde, quienes llevan al menos tres reuniones para su formulación.

Sin embargo, aclaró que una vez que la reforma electoral llegue al Congreso, se abrirán foros y podrán participar tanto los partidos de oposición como expertos en la materia.