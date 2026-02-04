Partido Verde fija condiciones para respaldar la reforma electoral impulsada por Morena y advierten que no la van a apoyar en automático.

Manuel Velasco, coordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), destacó que sostienen diálogo sobre la reforma electoral.

Partido Verde no va en automático a respaldar la reforma electoral

En entrevista, Manuel Velasco aseguró que el Partido Verde no va en automático a respaldar la reforma electoral, pese a que la esté impulsando Morena.

🟢⚡ Manuel Velasco se pone 'rebelde' y marca condiciones a la reforma electoral



El @partidoverdemex advirtió que no va en automático con la reforma electoral y exigió equidad en el financiamiento de partidosy respeto a la autonomía del @INEMexico.

Manuel Velasco señaló que el proyecto aún tiene vacíos de fondo y el Partido Verde se encuentra en fase de análisis.

Para Manuel Velasco el Partido Verde la tiene claro y no van a apoyar cambios que rompan con el equilibrio del sistema electoral.

Manuel Velasco exigió equidad en el financiamiento de partidos y respeto a la autonomía del INE, por lo que no ve necesaria la elección de consejeros.

“Proteger la autonomía del INE, que ha sido el instrumento que ha garantizado la estabilidad política en nuestro país en las últimas elecciones, y también es bajo las reglas que nosotros ganamos la elección de 2024, con la presidenta de México en una votación histórica” Manuel Velasco

Pese a que hay varios puntos en los que no se encuentran de acuerdo, Manuel Velasco destacó que mantienen abierto el diálogo.

Esto con el objetivo de construir una reforma que no sea regresiva y beneficie a los mexicanos.

“Estamos en una mesa de análisis, una mesa de diálogo, en donde estamos haciendo un esfuerzo para tratar de conciliar posiciones” Manuel Velasco

Manuel Velasco señaló que en el Partido Verde se encuentran abiertos al diálogo sobre la reforma electoral

En entrevista, Manuel Velasco informó que en la mesa de diálogo sobre la reforma electoral se presentó una propuesta alternativa para modificar la forma de elección de legisladores plurinominales.

Manuel Velasco puntualizó que desean garantizar que no se generen inequidades, ya que no desean afectar equilibrios democráticos.

“Existen diversas propuestas, una es que sea el 60-40 por ciento, es decir, 60 por ciento paritaria, 40 por ciento en base a la votación que hayas tenido en la última elección para que exista un mayor equilibrio y estamos en ese tema de análisis” Manuel Velasco

Desde el Partido Verde están convencidos de que se debe mantener la actual cláusula de sobrerrepresentación, que impide exceder más de 8% de representación respecto del porcentaje de votación.

Aunque están abiertos a escuchar alternativas sobre la manera de elegir a legisladores.

“Porque hay un planteamiento de que sea por elección abierta en los estados. Sin embargo, como serían dos elecciones distintas, actualmente existe una cláusula de que no te puedes sobrerrepresentar más del 8 por ciento. Entonces, nosotros queremos que se siga estableciendo esa cláusula para guardar los equilibrios” Manuel Velasco

Manuel Velasco expresó su respaldo para disminuir los costos de las elecciones y de los partidos políticos, sin afectar la equidad en la contienda, pero que se puede valorar el cambio de la fórmula de asignación de recursos.

“Actualmente el partido que tuvo mayor votación en la última elección es el que recibe mayores recursos. Entonces, estamos planteando que se pueda cambiar la asignación de la fórmula y de esa manera se bajarían los recursos hacia los partidos políticos, pero no se generaría una mayor inequidad en la contienda, que es lo que buscamos, que exista mayor equidad” Manuel Velasco