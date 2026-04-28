En sesión ordinaria del Pleno hoy martes 28 de abril, el Senado autorizó el ingreso de 127 militares de Estados Unidos a México, para adiestramiento:

Campeche

Estado de México

Acorde con lo dado a conocer, se trata de dos dictámenes presentados por la Comisión de Marina del Senado, para el ingreso de Navy Seals.

Así como el ingreso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para Anfibio Fénix 2026, todo en el marco constitucional sin violentar la soberanía de México.

Esta sería la tercera ocasión en lo que va de 2026 que el Senado autoriza el ingreso de tropas de Estados Unidos a México, en cooperación militar.

Senado autoriza ingreso de 73 militares de Estados Unidos para evento en Campeche

Con 104 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, se votó a favor de que 73 militares de Estados Unidos ingresen a México desde el 6 de mayo 2026.

De las 73 tropas estadounidenses, 13 integrantes del Cuerpo de Infantería de Marina del Comando Norte llegarán el 6 de mayo, quienes ingresarán sin armas en vuelo comercial.

Mientras que el 10 de mayo ingresarán a México 20 elementos más, del Segundo Batallón de Asalto Anfibio, a bordo de la aeronave C-130 “Hércules”.

El 17 de mayo, finalmente llegarán 40 elementos de la Tercera Compañía de la Fuerza de Reconocimiento, igualmente con equipo militar mediante la misma aeronave.

Las 73 tropas estadounidenses participarán en el Ejercicio Multinacional Anfibio Fénix 2026, que culminará el 30 de mayo en San Luis Carpizo, Campeche.

(Captura de pantalla)

Senado también autorizó a 23 militares de los Navy Seals para capacitación en México

Por otra parte, con 105 votos a favor y tres en contra, el Senado autorizó que 23 elementos del Equipo 9 de los Navy Seal’s de la armada de Estados Unidos, pueda ingresar a México.

El ingreso de las tropas estadounidenses se llevará a cabo el 1 de agosto, a bordo de la aeronave C-130 “Hércules” que aterrizará en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México.

Los militares de Estados Unidos participarán en el “Evento SOF 4: Fortalecer la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”, del 1 de agosto al 15 de octubre de 2026.

El evento se realiza en tres etapas:

Operaciones Marítimas y Combate Terrestre en Ciudad del Carmen, Campeche

Adiestramiento en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería en San Luis Carpizo, Campeche

Operaciones de paracaidismo focalizadas en el Estado de México que se extendería al espacio aéreo de Hidalgo y Ciudad de México.