Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México reveló cuáles son las tres fechas de septiembre 2026 sin mañaneras.

“El 15 de septiembre y el 16 no hay mañanera, el primero tampoco” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la conferencia mañanera del pueblo del miércoles 26 de agosto de 2026, la presidenta Sheinbaum confirma los cambios en su agenda de las mañaneras del pueblo para el mes de septiembre.

Con motivo de la entrega de su segundo informe de Gobierno, así como las celebraciones de la Independencia de México.

Nota en desarrollo, en breve más información...