Las secretarias generales del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) lanzaron la Plataforma Electoral para las Elecciones 2024, en la que reiteraron que los programas sociales permanecerán y se van a ampliar.

Cecilia Patrón Laviada, del PAN; Carolina Viggiano, del PRI; y Adriana Díaz, del PRD; dijeron que cada partido tiene sus batallas propias, pero están conjuntado las ideas en común.

Va por México centra campaña en permanencia de programas sociales

Por ello convocaron a todos los sectores sociales para conformar los ejes de acción de la Alianza Va por México. En ese marco Adriana Díaz insistió que los programas sociales se quedan y se van a ampliar.

Ello forma parte de los 12 compromisos sociales que anunciaron este 20 de junio rumbo a los foros para escucar a la ciudadanía.

“Quiero que quede muy claro... sociales son intocables, por ello los vamos a ampliarlos y los vamos a fortalecer” Adriana Díaz. Secretaria general PRD

Cecilia Patrón, del PAN, recodó que los programas están en la Constitución y que nadie los puede quitar, de lo contrario serían mentiras.

“Eso haremos, fortalecerlos programs sociales, están en la Constitución y nadie los puede a quitar” Cecilia Patrón. Secretaria general PAN

Lo que se busca con los ejes de esta plataforma es garantizar la atención de las causas de las mujeres, los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente.

Pero sobre todo recuperar las instituciones perdidas las estancias infantiles, salud, y que las mujeres y niñas tengan una vida libre de violencia.

PAN: Hay mas pobres a pesar de programas sociales

Cecilia Patrón reiteró que se van a atender a las madres buscadoras y se va a buscar que el dinero les alcance a las familias pues ahora sufren con ello y hay mas pobres a pesar de los programas sociales existentes.

“A pesar del gran gasto social actualmente hoy hay 4 millones de más pobres en México... seguiremos impulsando los programas como adultos mayores, becas, estancias, personas con discapacidad, entre otros” Cecilia Patrón. Secretaria general PAN

PAN, PRI y PRD llevarán a cabo foros para escuchar a la ciudadanía

Carolina Viggiano anuncio foros y consultas para escuchar a los ciudadanos. Cada partido los hará de manera independiente y después conjuntarán conclusiones.

Las del PRI se llevarán a cabo el vienes 30 de junio y el 1 de julio, los cuales van a ser abiertos a la ciudadanía en los 32 estados del país y en una plataforma digital, con los siguientes temas:

Igualdad para todas y todos Recursos naturales, medio ambiente y cambio climático Crecimiento económico, inclusivo, sostenible y digno Paz, seguridad, justicia e instituciones solidas, alianzas y sociedad, gobierno y democracia

PRI se queja de pasarela de corcholatas de Morena

“Mientras Morena tiene una pasarela de corcholatas, en el PRI, en el PAN y en el PRD, vamos a escuchar a la gente”, dijo Carolina viggiano.

Cabe recordar que este 19 de junio las corcholatas iniciaron los recorridos que prácticamente so precampañas adelantadas.

Después de la sesión del Consejo General de Morena, se definió que este 19 de junio inician recorridos por México.

Tras ese proceso se inscribieron seis aspirantes, cuatro de Morena y dos de los partidos aliados y ellos son las corcholatas que participan.

Una séptima aspirante fue Yeidckol Polenvski pero fue descartada ya que se dijo las invitaciones fueron personales. No obstante, la ex líder de Morena señaló que aún participando ella no hay paridad de género.

De ellos, Claudia Sheinbaum tiene las preferencias más altas con 32.7 por ciento, de acuerdo con el tracking diario de MetricsMX para este 20 de junio.

En las elecciones 2024 no solo se elegirá presidente de México sino presidencias municipales, legisladores locales y federales, así como gubernaturas. Actualmente con los aliados, Morena gobierna 23 estados del país.