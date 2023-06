Gerardo Fernández Noroña, aspirante a la presidencia por el PT, reprochó a las corcholatas de Morena por no respetar los acuerdos.

En su cuenta de Facebook, Gerardo Fernández Noroña realizó un en vivo para exponer que no se respetan los acuerdos entre las corcholatas de Morena.

Cabe recordar que el Consejo Nacional de Morena estableció los lineamientos que deberán cumplir lar corcholatas para así definir al candidato presidencial.

Adán Augusto López no irá a su registro en encuesta de Morena; mandará un representante

Además de Gerardo Fernández Noroña, las corcholatas de Morena que buscan la candidatura presidencial, son:

El ex diputado por el PT también aprovechó para brindar detalles sobre su viaje a Oaxaca este domingo 18 de junio, como parte de su gira que arrancará mañana lunes rumbo a las elecciones 2024.

Gerardo Fernández Noroña mencionó que él ya tenía un recorrido programado en Tamaulipas con tiempo de antelación; sin embargo, lo canceló para respetar los acuerdos y no adelantarse a los demás.

“Yo decentemente, viendo que los recorridos empiezan hasta mañana determiné que no iba al recorrido para que no dijeran que estaba adelantándome y no respetando los acuerdos”.

Gerardo Fernández Noroña