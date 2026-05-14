Secretaría de Salud confirmó que actualmente no existe presencia de hantavirus en México y que el riesgo de contagio en el país es mínimo, luego del brote multinacional detectado en un crucero en el Atlántico Sur.

Miguel Ángel Nacamura, director de Información Epidemiológica de la Secretaría de Salud, aseguró en entrevista con Azucena Uresti en Radio Fórmula que en territorio nacional no hay casos sospechosos, probables ni confirmados de este virus.

“En nuestro país en este momento no hay ni casos sospechosos, ni casos probables, ni casos confirmados. Nuestro país está ahorita libre del virus” Miguel Ángel Nacamura, director de Información Epidemiológica de la Secretaría de Salud

El especialista explicó que el pasado 12 de mayo la Secretaría de Salud emitió un aviso epidemiológico dirigido a todas las unidades del Sistema Nacional de Salud para mantener vigilancia ante el brote de hantavirus registrado en un navío en el Atlántico Sur.

Aunque descartó la presencia del virus en México, señaló que el riesgo de contagio es muy bajo debido a la distancia geográfica con los casos detectados, principalmente en países como Chile y Argentina, además de algunos pacientes que permanecen en Europa.

🔴“No hay ni casos sospechosos, ni casos probables ni confirmados, nuestro país está libre” de hantavirus, reitera Miguel Ángel Nakamura, director de información epidemiológica de la Secretaría de Salud.#AzucenaxFórmula pic.twitter.com/kmw4Sy7MQu — Azucena Uresti (@azucenau) May 14, 2026

¿El hantavirus podría expandirse? Esto explicó la Secretaría de Salud

Durante la entrevista con la periodista Azucena Uresti, Nacamura explicó que en el Cono Sur el hantavirus suele registrarse casos con mayor frecuencia; sin embargo, aseguró que los protocolos sanitarios permiten contener rápidamente los contagios.

Además, indicó que la Organización Mundial de la Salud confirmó que existen casos de transmisión de humano a humano, aunque aclaró que para ello se requiere un contacto muy cercano con una persona infectada.

El funcionario precisó que la variante andina del hantavirus —la que puede transmitirse entre personas— no tiene capacidad para generar brotes epidémicos de gran escala, ya que el contagio ocurre únicamente bajo condiciones de contacto estrecho.

Por ello, descartó que el brote de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius pueda extenderse más allá de los casos detectados hasta el momento.

Síntomas del hantavirus identificados por autoridades de salud en México

La Secretaría de Salud detalló que entre los principales síntomas del hantavirus se encuentran:

Fiebre

Malestar general

Dolor corporal

Escalofríos

Dolores musculares

Mareos

Náuseas

Vómito

Diarrea y dolor abdominal

Las autoridades señalaron que estos síntomas pueden confundirse con una enfermedad respiratoria aguda o con gastroenteritis.

En casos graves, especialmente con la variante andina, el hantavirus puede provocar síndrome de dificultad respiratoria, derrame pleural o neumonía.

La Secretaría de Salud subrayó que un factor clave para sospechar de hantavirus es haber tenido contacto cercano con una persona sospechosa o confirmada con la enfermedad. Sin ese antecedente, las probabilidades de padecer el virus son bajas.