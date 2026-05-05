El hantavirus es una infección provocada por el virus hanta, causante de por lo menos dos enfermedades virales en humanos.

Por lo general el virus no se contragia entre personas. La principal forma de transmisión es por contacto con fluidos −saliva, heces u orina− de roedores infectados.

Medios especializados señalan que los síntomas del hantavirus se pueden manifestar hasta ocho semanas posteriores a la exposición del virus.

Regularmente la enfermedad comienza con un cuadro de:

Fatiga

Fiebre

Dolores musculares

¿Cuáles son los síntomas del hantavirus?

Datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) indican que el hantavirus es el causante de dos enfermedades graves en humanos:

Fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR)

Síndrome pulmonar por hantavirus (SHP)

El FHSR es una afección generada por dos tipos de hantavirus que se encuentra principalmente en Europa y Asia: el virus Puumala y el virus Dobrava.

Los síntomas de una FHSR comienzan con un cuadro de dolor de cabeza, dolor abdominal y naúseas que pueden derivar en síntomas más graves como:

Hipotensión

Hemorragia interna

Insuficiencia renal aguda

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Por su parte, un SHP se da por dos tipos de hantavirus comunes en América: el virus Sin Nombre y el virus Andes.

Los principales síntomas de un SHP son similares a los de una gripe como fiebre, fatiga y dolores musculares. Con el tiempo el cuadro se agrava con:

Tos

Dificultad para respirar

Opresión en el pecho (por acumulación de líquido en los pulmones)

¿El hantavirus es mortal?: cifras y datos de las CDC

Actualmente el hantavirus no cuenta con una cura específica ni vacuna.

El tratamiento en personas infectadas se basa en atención médica de soporte en cuidados intensivos para el control de los síntomas.

De acuerdo con cifras de las CDC, entre el 5% y el 15 % de casos de FHSR por hantavirus son mortales.

Por su parte, el 40% de las personas que desarrollan síntomas respiratorios pueden morir a causa de un SHP.

¿El hantavirus se transmite entre humanos? Principales vías de contagio

Generalmente el hantavirus mo se contagia entre humanos. Sin embargo, el virus Andes tiene una característica única y preocupante del virus: la transmisión persona a persona.

La cepa Andes se localiza principalmente en la región andina de Argentina y Chile.

Entre mediados de 2025 y principios de 2026 el Boletín Epidemiológico Nacional argentino informó el registro de más de 50 casos.

El año pasado el Ministerio de Salud alertó por un aumento del 17% en casos registrados en Argentina.

A la par, preocupó un aumento en la mortalidad del 33.6% con 28 muertes registradas, siendo que en 2019 la mortalidad anual fue del 17%.

Por lo que un contagio de otras variantes de hantavirus entre personas es excepcional.