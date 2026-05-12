Pfizer-BioNTech desmintió que esté trabajando en el desarrollo de una vacuna tras el brote de hantavirus que puso en alerta a la OMS.
Para mayo de 2026 y de acuerdo con la cartera de medicamentos y vacunas en desarrollo de Pfizer, no existe alguna contra el hantavirus.
Mientras que a nivel mundial tampoco existe vacuna ni tratamiento específico para el virus o las afecciones que causan en humanos.
Circula información falsa de Pfizer en medio de brote de hantavirus
En redes sociales comenzó a circular un titular falso del 2 de mayo de 2026 de la sección “Salud y Ciencia” de un portal de noticias.
En él se revelaban “resultados prometedores” de una vacuna desarrollada por Pfizer para el hantavirus.
La imagen manipulada se difundió rápidamente entre usuarios, siendo que algunos comentaron afirmaciones como “ya tenemos vacuna”.
El titular original informaba: Pfizer presenta resultados prometedores de su nueva vacuna ARNm contra la gripe.
A la par de la noticia manipulada, circularon falsos rumores que apuntan al hantavirus como un efecto secundario de la vacuna contra la Covid-19 de Pfizer.
Esto después de que se filtraran documentos que, supuestamente, pertenecen a la ficha técnica de la vacuna Covid-19.
En ella se especifica que la “infección pulmonar por hantavirus” es un efecto adverso. Información que también fue desmentida.