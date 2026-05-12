Pfizer-BioNTech desmintió que esté trabajando en el desarrollo de una vacuna tras el brote de hantavirus que puso en alerta a la OMS.

Para mayo de 2026 y de acuerdo con la cartera de medicamentos y vacunas en desarrollo de Pfizer, no existe alguna contra el hantavirus.

Mientras que a nivel mundial tampoco existe vacuna ni tratamiento específico para el virus o las afecciones que causan en humanos.

Circula información falsa de Pfizer en medio de brote de hantavirus

En redes sociales comenzó a circular un titular falso del 2 de mayo de 2026 de la sección “Salud y Ciencia” de un portal de noticias.

En él se revelaban “resultados prometedores” de una vacuna desarrollada por Pfizer para el hantavirus.

Vacuna Pfizer (JAVIER TORRES / AFP)

La imagen manipulada se difundió rápidamente entre usuarios, siendo que algunos comentaron afirmaciones como “ya tenemos vacuna”.

El titular original informaba: Pfizer presenta resultados prometedores de su nueva vacuna ARNm contra la gripe.

A la par de la noticia manipulada, circularon falsos rumores que apuntan al hantavirus como un efecto secundario de la vacuna contra la Covid-19 de Pfizer.

Esto después de que se filtraran documentos que, supuestamente, pertenecen a la ficha técnica de la vacuna Covid-19.

En ella se especifica que la “infección pulmonar por hantavirus” es un efecto adverso. Información que también fue desmentida.