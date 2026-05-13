La Secretaría de Salud federal aseguró que México se encuentra listo para detectar y tratar cualquier caso relacionado con el hantavirus de los Andes.

Así lo señaló el secretario de Salud, David Kershenobich, quien afirmó que las autoridades sanitarias mantienen un monitoreo constante para garantizar una respuesta inmediata ante riesgos potenciales por un brote de hantavirus.

México mantiene vigilancia por hantavirus; hay 0 casos hasta el momento, según Secretaría de Salud

David Kershenobich manifestó públicamente que México se encuentra plenamente preparado para identificar y tratar cualquier caso relacionado con el hantavirus de los Andes.

Aseguró que hasta el momento México no registra ningún caso confirmado por hantavirus, sin embargo, se mantiene una vigilancia constante con respecto a los mecanismos internacionales.

La Secretaría de Salud señaló que tanto la Dirección General de Epidemiología y el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, están preparados para “detectar, controlar y manejo de algún posible caso”.

Secretaría de Salud emite aviso epidemiológico por hantavirus (Euge Neme / AP)

Ante ello, David Kershenobich recordó que el hantavirus de los Andes es un virus de difícil contagio, además de que la OMS señala que tiene una baja probabilidad de propagación.

Las autoridades sanitarias reiteraron que la Secretaría de Salud mantiene comunicación constante con autoridades internacionales y estatales, con el fin de estar alerta ante algún eventual caso por hantavirus.

David Kershenobich señaló que en caso de ser detectado algún posible contagio, se informará a través de las autoridades correspondientes, sin generar alarma entre la población.