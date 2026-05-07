Durante una conferencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) liderada por el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius con un total de 8 casos hasta el momento.

El hantavirus que es la cepa Andes, transmisible de persona a persona en contacto cercano, surgió en el crucero que zarpó de Argentina rumbo a destinos antárticos y atlánticos, según reveló la OMS.

Hasta el momento, la OMS ha confirmado que se reportan 8 casos de hantavirus:

5 confirmados

3 sospechosos

3 muertes

“Esto no es coronavirus, este es un virus muy diferente, que lleva por allí un buen tiempo, lo conocemos. Así que quiero ser clara, esto no es el inicio de una pandemia como el COVID. Se trata de un brote en un barco, en un área confinada con cinco casos confirmados hasta ahora”. Maria Van Kerkhove, directora interina de Prevención y Preparación de Epidemias y Pandemias de la OMS,

OMS confirma 8 casos de hantavirus

La OMS confirmó este jueves 7 de mayo un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, que se dirige a las Islas Canarias con 8 casos reportados.

“A día de hoy, se han señalado ocho casos, incluidos tres decesos. Cinco de esos ocho casos fueron confirmados como causados por el hantavirus, y los otros tres son sospechosos” Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS

De estos casos de hantavirus reportados, tres personas han fallecido; aunque la OMS aclaró que este es un virus que se transmite de forma muy diferente al coronavirus.

Tedros Adhanom Ghebreyesus detalló que se trata de la cepa Andes, originada probablemente por exposición a roedores en Sudamérica.

Asimismo, se dio a conocer que el brote de hantavirus inició con un hombre que falleció a bordo el 11 de abril y su esposa murió después en Sudáfrica confirmado la cepa Andes.

“Aunque se trata de un incidente grave, la OMS evalúa el riesgo para la salud pública como bajo”. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS

Una tercera muerte ocurrió a bordo y hay otros casos evacuados, uno en cuidados intensivos; los pasajeros iniciales tuvieron exposición probable a roedores en un tour de avistamiento de aves en Argentina, Chile y Uruguay.

OMS habla sobre el hantavirus (Christopher BLACK / World Health Organization / AFP / AFP)

La OMS revela que el riesgo por hantavirus a la salud pública es “bajo”

La OMS evalúa el riesgo para la salud pública tras los casos de hantavirus, como bajo; se sabe que hasta el momento el barco con alrededor de 147 personas a bordo, se dirige a las Islas Canarias, España.

Esto después de que el gobierno español aceptara recibir la embarcación tras solicitud de la OMS, priorizando el cuidado de los afectados y la contención del virus.

“Tuvimos entonces una situación parecida en la que una persona sintomática acudió a una reunión social, lo que provocó que muchas personas se infectaran. El caso actual es similar, contagios en un espacio cerrado con contacto estrecho”. Abdirahman Mohamud, jefe del Departamento de Operaciones de Alerta y Respuesta ante Emergencias Sanitarias de la OMS

De igual manera se reporta que se mantienen medidas estrictas: pasajeros en cabinas, desinfección, expertos a bordo y seguimiento de contactos en múltiples países.

Cabe mencionar que el período de incubación del hantavirus puede llegar a 6 semanas, por lo que se esperan posibles casos adicionales, pero no hay transmisión comunitaria amplia.

La OMS trabaja con España, Países Bajos, Cabo Verde, Sudáfrica y otros para garantizar un desembarco seguro y respetuoso, pues no hay indicios de brote más amplio, pero se mantiene vigilancia por el período de incubación extendido.

Hantavirus (Arman Onal / Anadolu via AFP / Anadolu via AFP)

Barco MV Hondius hizo escala en 12 países; la OMS ya los alertó

De acuerdo con la información dada por la OMS, el barco MV Hondius zarpó de Ushuaia pero hizo escala del 22 al 24 de abril en varias islas de al menos 12 países, mismos a los que la Organización ya informó, siendo estos:

Reino Unido Canadá Dinamarca Alemania Países Bajos Nueva Zelanda San Cristóbal y Nieves Singapur Suecia Suiza Turquía Estados Unidos

Finalmente se reportó que las autoridades españolas preparan protocolos en Tenerife o Gran Canaria para recibir a los pasajeros del crucero que estuvieron expuestos al hantavirus.

“Nuestras prioridades son garantizar que los pacientes afectados reciban atención, que los pasajeros restantes en el barco se mantengan seguros y sean tratados con dignidad, y prevenir cualquier propagación adicional del virus” Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS