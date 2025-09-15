La Secretaría de Marina (Semar) asegura 1.5 toneladas de metanfetaminas en Mazatlán, Sinaloa.

En el Puerto de Mazatlán, Sinaloa, la Secretaría de Marina junto con otras fuerzas federales lograron el aseguramiento de 1.5 toneladas de metanfetaminas que estaban ocultas en un doble fondo de un tractocamión.

Con el apoyo de la tecnología de rayos X es que lograron este importante decomiso al crimen organizado.

Después de las labores de vigilancia, verificación y control, en la terminal de Transbordadores del Puerto de Mazatlán, Sinaloa, elementos de distintas fuerzas de seguridad, así como la Secretaría de Marina aseguraron hasta 1.5 toneladas de metanfetaminas ocultas en el doble fondo de un tractocamión el cual lograron desmantelar.

En este operativo también trabajaron:

Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa)

Guardia Nacional (GN)

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Fiscalía General de la República (FGR)

Los agentes con el apoyo de rayos X, así como de 3 binomios caninos detectaron un doble fondo donde se encontraron 494 paquetes y seis bolsas que contenían una sustancia con las características de la metanfetamina, con un peso aproximado de 1.5 toneladas.

Una vez que detectaron esta droga al interior del camión lo aseguraron para que fuera puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación del caso.

Ante este importante aseguramiento también se evitó que los cárteles de la droga obtuvieran ganancias millonarias.

Además de que más de 1.5 millones de dosis llegaran a las calles en manos de jóvenes.

De acuerdo con estimaciones del Gobierno de México, la afectación económica que representó para el crimen organizado este aseguramiento de 1.5 toneladas de metanfetaminas en Mazatlán, Sinaloa, es de de 426 millones 496 mil pesos .

Por el momento se desconoce si es que hay personas detenidas por este aseguramiento de 1.5 toneladas de metanfetaminas en el puerto de Mazatlán.