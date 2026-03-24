Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Madrid, en colaboración con agentes de la Guardia Civil, incautaron cerca de 625 kilos de metanfetamina mezclada con aceite de coco procedente de México.

La operación tuvo lugar el pasado 19 de febrero, día en que miembros de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal identificaron un envío sospechoso en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid–Barajas.

El envío, procedente de México, consistía en 36 botes de aceite de coco, los cuales fueron enviados al Laboratorio Central de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria.

El resultado ventiló que se trataba de sustancias estupefacientes, reporta el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Esta es la aprehensión de metanfetamina más relevante desde 2019 , año en que en España se intervinieron 352 kilos y 399 kilos de esta sustancia que también procedía de México.

Envían metanfetamina en aceite de coco (Ministerio de Hacienda / YouTube)

Abren investigación alrededor de la metanfetamina incautada en aeropuerto de Madrid

El envío fue trasladado a la localidad de Arganda del Rey, en Madrid, donde fue asegurado.

Equipos del Área Regional de Vigilancia Aduanera de Madrid y la Udaiff de Guardia Civil de Madrid, lo sustituyeron, pero mantuvieron vigilado el lugar como parte de una investigación.

En los siguientes días se identificó a dos personas relacionadas con la mercancía; ambos acudieron a la zona a fin de asegurarse que su envío aún se encontraba ahí.

Se trata de un hombre mexicano y un hombre español, los dos cuentan con denuncias previas por delitos de estafa que datan del 2015.

Detienen a cinco tras decomiso de droga en España

El pasado 5 de marzo, con investigaciones avanzadas, autoridades llevaron a cabo la operación definitiva.

Tras investigar domicilios así como la información del envío, se aprehendieron a cinco masculinos, todos ellos fueron puestos a disposición de la autoridad española, se les acusa de importar y custodiar la droga.

Hasta el momento, cuatro de los imputados han ingresado a prisión provisional.

Durante investigaciones se identificó a la persona a cargo de la organización criminal, quien se hace llamar ‘El Notario’.

Este fue detenido en el aeropuerto de Madrid, desde México.