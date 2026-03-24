Elementos de seguridad de España detuvieron a “El Notario” junto a un cargamento de 625 kilos de metanfetamina procedente de México que estaba oculta entre aceite de coco.

Los reportes indican que “El Notario” es de nacionalidad mexicana y se encargaba de comprobar que la droga llegara a su destino; fue detenido junto a otras cuatro personas.

Detienen a “El Notario” en España junto a droga oculta en aceite de coco

El pasado 19 de febrero, personal de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria de España detectaron un cargamento de 36 botes de aceite de coco en la localidad de Arganda del Rey.

Cae “El Notario” en España con droga oculta como aceite de coco (Captura de pantalla)

Dadas las sospechas, elementos de seguridad inspeccionaron a fondo los botes de aceite de coco, encontrado en su interior drogas sintéticas, presuntamente metanfetamina.

Además del aseguramiento de los 625 kilos de droga, fuerzas de seguridad de España detuvieron a cinco personas relacionadas con el caso; entre ellos, “El Notario”.

De acuerdo con la información, el cargamento de droga venía de México y “El Notario” fue arrestado al desembarcar de un vuelo hacía este país, según informó este lunes la Guardia Civil.

La incautación histórica de esta cantidad de droga en España se realizó gracias a la operación Nucífera, realizada por la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.