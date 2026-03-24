Cae “El Notario” en España con droga oculta como aceite de coco

Elementos de seguridad de España detuvieron a “El Notario” junto a un cargamento de 625 kilos de metanfetamina procedente de México que estaba oculta entre aceite de coco.
Los reportes indican que “El Notario” es de nacionalidad mexicana y se encargaba de comprobar que la droga llegara a su destino; fue detenido junto a otras cuatro personas.
Detienen a “El Notario” en España junto a droga oculta en aceite de coco
El pasado 19 de febrero, personal de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria de España detectaron un cargamento de 36 botes de aceite de coco en la localidad de Arganda del Rey.
Dadas las sospechas, elementos de seguridad inspeccionaron a fondo los botes de aceite de coco, encontrado en su interior drogas sintéticas, presuntamente metanfetamina.
Además del aseguramiento de los 625 kilos de droga, fuerzas de seguridad de España detuvieron a cinco personas relacionadas con el caso; entre ellos, “El Notario”.
De acuerdo con la información, el cargamento de droga venía de México y “El Notario” fue arrestado al desembarcar de un vuelo hacía este país, según informó este lunes la Guardia Civil.
La incautación histórica de esta cantidad de droga en España se realizó gracias a la operación Nucífera, realizada por la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.