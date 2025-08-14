Matan a Iván Alfonso, comandante de seguridad pública de Culiacán, Sinaloa cuando terminaba su día de servicio.

El pasado 13 de agosto Iván Alfonso fue asesinado a tiros justo cuando salía de su turno de servicio como el comandante de seguridad pública de Culiacán.

Así lo dieron a conocer reportes oficiales, donde autoridades federales acudieron a la escena del crimen de Iván Alfonso, comandante de seguridad pública de Culiacán.

Matan a tiros a Iván Alfonso, comandante de seguridad pública de Culiacán, Sinaloa

Entre la avenida Venustiano Carranza de la colonia Huizaches, Culiacán, Sinaloa, Iván Alfonso, comandante de seguridad municipal manejaba un automóvil modelo Sentra cuando fue alcanzado por sujetos armados que lo atacaron a tiros frente a una gasolinera en la esquina del bulevar Francisco I. Madero, cerca de la caseta 4 de policía.

Tras recibir estos disparos el automóvil de Iván Alfonso, comandante de seguridad de Culiacán quedó en medio de la carretera.

El ataque se produjo el pasado 13 de agosto a las 7 de la mañana, donde acudieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como de Seguridad Pública y Protección Ciudadana quienes acordonaron y resguardaron el lugar donde atacaron a Iván Alfonso, comandante de seguridad de Culiacán.

Debido a las heridas de bala que recibió Iván Alfonso, comandante de seguridad de Culiacán no pudo sobrevivir al ataque y murió.

Por su parte familiares acudieron al lugar para identificar el cuerpo de Iván Alfonso, comandante de seguridad de Culiacán.

En tanto la investigación del ataque a Iván Alfonso, comandante de seguridad de Culiacán sigue en curso para determinar el móvil, así como poder dar con los responsables.

Por el momento las autoridades no han dado a conocer si Iván Alfonso, comandante de seguridad de Culiacán había recibido amenazas previas antes del ataque o si estaba involucrado en algún operativo en contra del crimen organizado.

Se sabe que Iván Alfonso, comandante de seguridad de Culiacán tenía 12 años de servicio como policía.

Suman 46 policías muertos tras enfrentamientos de Los Chapitos vs Los Mayos en Sinaloa

A 11 meses de que iniciaron los enfrentamientos de Los Chapitos vs Los Mayos en Sinaloa, ya suman 46 policías muertos.

Los policías son de diferentes rangos desde elementos municipales así como estatales.

Ahora se suma a esta lista Iván Alfonso, comandante de seguridad de Culiacán.