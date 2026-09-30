Como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador, comparece este 30 de septiembre ante el pleno de la Cámara de Diputados.

Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, Édgar Amador presenta los datos oficiales sobre las finanzas del Estado y la economía del país.

Cabe destacar que, a su arribo al salón de plenos, el funcionario federal fue recibido con una pequeña protesta por parte de la bancada del PRI que reclamó por el gasto presupuestal.

Protestan contra Édgar Amador durante comparecencia en San Lázaro (Graciela López Herrera/Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Comparece Édgar Amador, secretario de Hacienda, en San Lázaro

En seguimiento al desglose del Segundo Informe de Gobierno y la revisión del Paquete Económico 2027, el titular de la Secretaría de Hacienda, Édgar Amador, comparece ante la Cámara de Diputados.

Este 30 de septiembre, ante el pleno legislativo, Édgar Amador presenta el balance del estado financiero que guarda la nación y las proyecciones macroeconómicas para el siguiente ejercicio fiscal.

En su presentación, ha destacado ante la Cámara de Diputados la reducción de los Requerimientos Financieros del Sector Público en 1.7% con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

De la misma forma, detalló que los fondos de estabilización del país superan actualmente los 170 mil millones de pesos, alcanzando con esta cifra su nivel más alto registrado desde el 2020.

Asimismo, subrayó una inversión extranjera directa de 35 mil millones de dólares, proyectando para 2027 un crecimiento económico nacional de entre 1.5 y 2.5% con 3% de inflación.

Protestan durante comparecencia de Édgar Amador

Previo a su comparecencia y a su arribo a la Cámara de Diputados, Édgar Amador enfrentó manifestaciones del PRI, pues legisladores mostraron pancartas con reclamos contra la política presupuestal.

En el salón de sesiones, los legisladores del tricolor, encabezados por el diputado Rubén Moreira, manifestaron su rechazo a los recortes mientras avanzaba la lectura del informe sobre las finanzas.

En contraste con las críticas opositoras, la bancada del Partido del Trabajo refrendó su apoyo mediante el diputado José Antonio López, quien exhibió un estandarte en la tribuna.

Tras la presentación de Édgar Amador, la discusión del proyecto presupuestal continuará en las comisiones de Hacienda y de Presupuesto.