La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reveló la sesión privada donde se discuió la Ley de la Industria Eléctrica.

La Segunda Sala de la SCJN ya reveló la versión estenográfica de la sesión privada en la que se discutió la Ley de la Industria Eléctrica, el pasado 31 de enero.

Cabe recordar que en dicha sesión, la SCJN declaró inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica del presidente AMLO por violaciones a la Constitución.

De acuerdo con la versión estenográfica, el ministro Javier Laynez se declaró impedido voluntariamente debido a que la Secretaría de Energía (Sener) promovió su impedimento.

Por ello, se pasó a votar uno de los dos amparos, a pesar de que la ministra Yasmín Esquivel estuvo en contra.

“A ver, Yasmín, yo lo que no quiero es que se sigan haciendo ese tipo de maniobras en contra, con tal de tener, en contra del artículo 17 Constitucional; entonces, yo, declárenme y ya, yo estoy, me excuso”.

Con la excusa del ministro Laynez, la reforma eléctrica quedó empatada con dos votos a favor y dos en contra, siendo el voto del ministro Alberto Pérez Dayán, con el que fue resolutivo para declararla inconstitucional.

En la sesión, la ministra Lenia Batres también solicitó que la discusión quedara en lista , moción apoyada por Yasmín Esquivel, pero fue rechazado por el ministro presidente Alberto Pérez Dayán.

Alberto Pérez Dayán: Les pido voto del asunto, ministra Esquivel, ¿me das tu voto por favor? Pasamos a la decisión del asunto. Tu voto.

Yasmín Esquivel: No, pero te pidieron dejarlo en lista.

Lenia Batres: Hice sí, la solicitud…

Alberto Pérez Dayán: No, no. No aceptaré dejarlo en lista.

Sesión privada de la SCJN