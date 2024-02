El ministro Alberto Perez Dayán resaltó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene las facultades para invalidar cualquier acto que no respete la Constitución, así lo dijo el mismo día que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentará una serie de reformas.

Alberto Pérez Dayán dijo que la invalidez de las normas se hace independientemente de la fuente que provenga, sea electa o no.

“El Poder Judicial tiene perfectamente claras esas palabras y entiende que, por encima de la Constitución, no hay poder alguno, nada ni nadie. No permitamos que esto se olvide o se confunda. Y es precisamente la Constitución Federal, esta que ahora conmemoramos, la que dio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación las facultades suficientes para invalidar cualquier acto que no la respete, independientemente de la fuente de la que provenga. Electa o no electa. Sin distinción alguna” Alberto Pérez Dayán. Ministro SCJN

Cumplir la ley es uno de los actos democráticos más genuinos del servicio público, agregó el ministro en su discurso desde Querétaro.

“Cada sentencia del Poder Judicial que obliga a quienes no cumplen con el mandato de la Constitución o de la ley, a realizar lo que éstas prescriben, representa un acto democrático que honra la confianza popular en él depositada. En otras palabras, hacer cumplir la ley es uno de los actos democráticos más genuinos del servicio público”.

Incluyó que defender la Constitución es defender al pueblo lo mismo aunque no se quiera entender así.

“Defender a la Constitución es defender al pueblo mismo, aunque no siempre se quiera atender así. Duele escucharlo, lo sé, pero más doloroso sería dejarlo pasar” Alberto Pérez Dayán. Ministro SCJN

Alberto Pérez Dayán, quien representó a la SCJN que preside Norma Piña, dijo que por encima de la Constitución no hay poder alguno y que los tres Poderes de la Unión son democráticos y ninguno lo es más que el otro.

Alberto Pérez Dayán recuerda que el Poder Judicial se debe alejar de la política

No obstante, Alberto Pérez Dayán diferenció la labor política a la que dijo no recurren pues “militancia y Judicatura no son afines”.

Alberto Pérez Dayan retomó las palabras de Paulino Machorro y Narvaéz, quien dijo que “hay que alejarlos al Poder Judicial de la política y no arrojarlo al fondo de ella, para que no resulte un juego de pasiones”.

¿Por qué no acudieron AMLO y Norma Piña a Querétaro por el día de la Constitución?

El presidente AMLO no acudió como cada año a Querétaro a la celebración por el Día de la Constitución, la razón es que va a presentar un paquete de reformas en el antiguo recinto legislativo al interior de Palacio Nacional.

Estas reformas incluyen temas como al Poder Judicial, pensiones, electoral, eléctrica, desaparición de organismos autónomos, seguridad, entre otras.

Tampoco acudió la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, y ha dicho que cada uno de los ministros que la conforman van a representarla pues es un cuerpo colegiado y no una Corte personalizada.