La reforma eléctrica impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue rechazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ¿qué dice la iniciativa? Te damos los detalles.

Lo anterior luego de que la SCJN declaró la inconstitucionalidad del proyecto de reforma eléctrica, debido a violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mercado de generación eléctrica mayorista.

Con el juicio donde el voto del ministro Alberto Pérez Dayán fue determinante para la resolución, la SCJN concedió el amparo a seis empresas que se manifestaron en contra de los cambios legales aprobadas en marzo desde 2021.

Pero, ¿qué dice la iniciativa de reforma eléctrica impulsada por el presidente AMLO y que fue rechazada por la SCJN? Te damos los detalles.

Suprema Corte de Justicia de la Nación rechaza reforma eléctrica de AMLO (Suprema Corte de Justicia de la Nación)

¿Qué dice la reforma eléctrica del presidente AMLO que fue bateada por la SCJN?

La reforma eléctrica que impulsada por AMLO y que ahora ha sido desechada por la SCJN buscaba favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en la industria energética, dejando fuera de la competencia a la participación privada.

Además, dicha iniciativa planteaba preceptos que daban prioridad para el acceso de generadores de red a la CFE, ignorando los costos de producción.

En tanto que la reforma eléctrica de AMLO obligaba a que los permisos que fueran otorgados bajo la Ley de Energía Eléctrica, estuvieran sujetos a la Secretaría de Energía.

También la iniciativa del mandatario de México, obligaba a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a revocar los permisos de autoabastecimiento que tuvieran los productores particulares.

Otro de los puntos claves de la reforma eléctrica de AMLO fue la eliminación de los permisos de auto abasto y el fin a las subastas para el Suministrador de Servicios Básicos, que es una subsidiaria de CFE.

Asimismo, la reforma eléctrica del presidente de México buscaba acabar con los “Contratos de Compromiso de Capacidad de Generación de Energía Eléctrica y Compraventa de Energía Eléctrica suscritos con productores independientes”.

CFE (Redes sociales)

AMLO advierte que enviará de nuevo la iniciativa de reforma eléctrica bateada por la SCJN

Luego de que la SCJN tirara la reforma eléctrica de AMLO, el presidente de México advirtió que mandará una nueva iniciativa en materia eléctrica en su paquete de reformas del 5 de febrero.

“Voy a enviar en el paquete del día 5, una modificación a la Constitución para dejarla como estaba antes de la llamada reforma energética, dejarla como la dejó el presidente López Mateos, declaró el mandatario federal.

Vale la pena resaltar que la nueva iniciativa de AMLO estará incluida en la bomba de reformas, donde también el presidente de México pretende modificar el sistema de pensiones, salario mínimo y el Poder Judicial.

“Cómo vamos a aceptar el predominio del poder particular por encima del poder público” AMLO, presidente de México

AMLO, presidente de México (Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro)

¿Qué dice la contrarreforma eléctrica que enviará AMLO?

AMLO explicó que la contrarreforma eléctrica que enviará luego de que la de 2021 fuera rechazada por la SCJN, pretenderá que la CFE se convierta en una “industria estratégica de interés público”.

Con esto, el presidente de México resaltó que su iniciativa no tiene como objetivo principal que la CFE reciba protagonismo en la generación eléctrica, pero destacó que el interés particular no puede estar por encima del interés público.

“Estamos analizando exactamente lo que queremos, que se considere como una industria estratégica de interés público, que se proteja el interés público, no puede estar por encima del interés público el interés particular”, apuntó.

Cabe destacar que la administración de AMLO impugnará la resolución de la SCJN a favor de los amparos de empresas privadas contra la Ley de la Industria Eléctrica.