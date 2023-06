Un amparo que defendía el consumo recreativo del LSD fue rechazado este miércoles 14 de junio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Con cuatro votos a favor y uno en contra, los ministros llegaron a esta determinación respaldándose en el impacto social e individual que produce la posesión, transportación y utilización de la sustancia.

El amparo promovido por Julio Salazar Ramírez buscaba que la SCJN le otorgara un tipo de permiso para consumir LSD con fines recreativos, algo similar al caso de la marihuana.

Sin embargo, la Corte resolvió que las materias no son equivalentes y frenó la solicitud.

Ello como consecuencia de la defensa del proyecto del ministro Arturo Zaldívar, quien presentó la propuesta de negación abogando que las consecuencias de la sustancia en algunos casos son irreversibles.

Y no solo eso, sino que el impacto de sus efectos recae no solo en quien la consume, sino en todo el entorno que lo rodea.

En el amparo por el consumo recreativo de LSD, Julio Salazar defendía que había cierto carácter inconstitucional en afectar su derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Pero la SCJN manifestó que no pueden basarse en este principio sin tener evidencia suficiente sobre las consecuencias del tipo de sustancia que es el LSD.

Tomando en cuenta que su utilización y distribución solo está permitida en el sector científico .

Aunque una de las premisas del amparo sobre el consumo recreativo de LSD fue una comparativa con el uso de la marihuana, la SCJN determinó que no son equiparables.

Y es que sus efectos alucinógenos son mayores , más variados y en algunos casos irreversibles, incluyendo desde mareos y desorientación, hasta convulsiones y paranoias.

Mientras que las consecuencias de la marihuana son menores y temporales, regularmente.

“Es cierto que esta Corte declaró la desproporcionalidad del sistema de prohibiciones impugnado, solo lo hizo respecto al estupefaciente conocido como mariguana, por la afectación mínima que produce a la salud […] ello no debe permear de la misma manera tratándose del psicotrópico LSD, puesto que estos narcóticos no producen efectos ni afectaciones similares , de manera que no merecen tratamientos equivalentes.

Arturo Zaldívar