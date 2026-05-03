En el marco del VII Congreso Nacional Extraordinario, se anunció oficialmente la llegada de Ariadna Montiel a la dirigencia de Morena, mientras que Oscar del Cueto García es el nuevo secretario de finanzas.

Hasta hace unos días, Ariadna Montiel era la Secretaria de Bienestar en la administración de Claudia Sheinbaum; no obstante, ante la salida de Luisa Alcalde, fue designada como la nueva dirigente de Morena.

Nombramiento de Ariadna Montiel como dirigente de Morena (Especial)

Ariadna Montiel da su primer mensaje como dirigente de Morena

Tras ser nombrada como nueva dirigente de Morena, Ariadna Montiel dio su primer mensaje ante los militantes del partido, hablando de la lucha histórica que se ha hecho en contra del neoliberalismo y la corrupción.

Ariadna Montiel, nueva dirigente de Morena, señaló que lleva años en la lucha, afirmando que desde adolescente se levantó en contra de los fraudes electorales de 1988 con la famosa caída del sistema.

Sin perder la esperanza siempre ha estado luchando al lado del pueblo, junto a Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmando que ella, sus compañeros son “los hijos del campamento de Reforma en 2006 y somos los sobrevivientes del desafuero”.

Y que ahora se siente orgullosa de encabezar este movimiento, asumiendo el cargo con plena responsabilidad, a sabiendas que su deber es la defensa “del pueblo de México”.

Ariadna Montiel fue elegida por unanimidad como dirigente de Morena

De acuerdo con lo mencionado en el VII Congreso Nacional Extraordinario, Ariadna Montiel fue elegida por unanimidad como la nueva dirigente de Morena.

Hay que señalar que el nombramiento de Ariadna Montiel como nueva dirigente nacional era algo que muchos ya se esperaban, luego de que dejara la Secretaría del Bienestar el pasado 28 de abril de 2026.

Algo que se dio casi al mismo tiempo del anuncio de la salida de Luisa Alcalde de la dirigencia del partido, por lo que muchos solo esperaban que se hiciera el anuncio oficial.

Ariadna Montiel tiene una gran labor a partir de este momento, pues la salida de Luisa Alcalde se da en medio de una serie de polémicas, tanto externas e internas al partido.