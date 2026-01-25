La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) explicó por qué nunca se hizo el retrato de la ministra Lenia Batres.

En medio de la polémica por el gasto de más de 40 mil pesos por un retrato al óleo de Lenia Batres, la SCJN aclara que nunca se pagó esa cifra.

La SCJN aclara que pasó con el retrato de Lenia Batres que tendría un costo de más de 40 mil pesos

A través de una nota aclaratoria la SCJN informó que el retrato de la ministra Lenia Batres encargado a la artista Diana Carolina López no se llevó a cabo.

SCJN aclara que retrato de la ministra Lenia Batres no se realizó ni se pagó (@SCJN / X )

Esto pese a que se firmó un contrato por 40 mil 600 pesos para la realización de este.

Si bien este contrato se redactó y se publicó, no terminó de cumplirse debido a que la artista declinó realizar el trabajo por “compromisos y actividades previamente programadas”.

“A pesar de la adjudicación, nunca se formalizó la relación contractual, por lo que el servicio no se llevó a cabo y no hubo erogación por parte de la institución, ya que la propia artista declinó realizar el trabajo por ‘compromisos y actividades previamente programadas’, como quedó asentado en un escrito que presentó ante este Alto Tribunal el 16 de octubre de 2025” SCJN

En su comunicado, la SCJN señaló que al no realizarse el retrato no se pagó dicha cantidad.

La SCJN destacó que por error no se eliminó el documento del Portal de Transparencia Ciudadana, lo que ocasionó que el instrumento permaneciera visible y diera pie a interpretaciones erróneas..

“Indebidamente, se omitió retirar el documento del Portal de Transparencia Ciudadana, lo que ocasionó que el instrumento contractual permaneciera disponible” SCJN

En ese sentido, la SCJN aclaró que la comisión de un retrato para la ministra Lenia Batres no responde a un tema personal y no es un servicio exclusivo para un ministro o ministra en particular.

Sino que todos quienes ocupan el cargo solicitan esta representación como parte de “una práctica institucional de registro histórico”.

Destacó que en las instalaciones de la SCJN se exhiben los retratos de todos los integrantes de la Corte desde el siglo XIX.

“Estos retratos documentan distintas etapas en la historia del país y reflejan la labor de quienes, en su momento, tuvieron la responsabilidad de interpretar y aplicar la Constitución” SCJN

Además, dejó en claro que la ministra Lenia Batres no participó en ningún momento en la definición del contrato relacionado con la elaboración del retrato, ni en la selección de la artista ni en el establecimiento de los términos administrativos del servicio.

Lenia Batres asegura que ha hecho que la Suprema Corte ahorre 20 millones de pesos tras polémica por retrato

Tras la nota aclaratoria de la SCJN, Lenia Batres emitió un comunicado en donde dejó en claro que ella no tuvo que ver en esta situación.

Lenia Batres aseguró que solo se le ha acusado sin saber, pues ella no tuvo nada que ver con la adjudicación, contratación y la no realización de su retrato.

“Así es. Simplemente yo no tuve nada que ver con la adjudicación, contratación, no realización (y no pago) de mi retrato, único que no se ha realizado de ministras y ministros anteriores. Por cierto, como en otras mentiras, tratando de acusarme de algo, solo sale mucha información de costos altísimos que se pagaron para otros retratos, incluso, que a algunos ministros les pagaron más de uno, hasta que les gustó” Lenia Batres

En su mensaje, Lenia Batres aseguró que no van a encontrar abusos de gastos, pues de lo contrario ha hecho que la Suprema Corte ahorre más de 20 millones de pesos.

“En fin, se sigue comprobando que no es a mí a quien van a encontrar abusos de gastos. Al contrario, puedo seguir presumiendo que mi equipo y yo devolvimos o ahorramos a la Suprema Corte en dos años más de 20 millones de pesos. De eso siguen sin escribir o hablar periodistas del chayote” Lenia Batres