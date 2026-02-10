La SCJN advierte a aseguradoras por irregularidades en pólizas de servicios de salud.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dictado una sentencia histórica que cambia el panorama actual de las aseguradoras.

Las aseguradoras que presentan irregularidades en pólizas de servicios de salud fueron advertidas por la SCJN.

En un fallo histórico, la Suprema Corte sentó un precedente contra las aseguradoras que operan en México.

Todo surgió con el caso de la demanda que entabló una mujer en contra de GNP Seguros, aunque también hay fallos contra:

Aseguradora Inbursa

Seguros Mapfre

La aseguradora se negó a pagar los gastos médicos a una menor que necesitaba un implante coclear y atención médica de por vida, ya que padece hipoacusia profunda bilateral, lo que no le permite escuchar por ambos oídos.

Tras la negativa que dio GNP Seguros, los padres de la pequeña promovieron un amparo por daño moral e incumplimiento de la póliza de seguro que les incluía padecimientos congénitos.

No obstante, este recurso judicial fue rechazado en un primer momento, antes de que llegara a la SCJN, donde se dio el fallo histórico contra la aseguradora.

Aseguradoras acumulan casos de irregularidades en pólizas de servicios de salud

No es la primera vez que hay casos contra GNP Seguros.

La SCJN resolvió otro asunto en el que se buscaba obligar a GNP Seguros para cubrir la póliza de una persona muerta.

No obstante, GNP Seguros desistió del recurso que había presentado y se vio obligada a cumplir.

En el caso de Aseguradora Inbursa, en noviembre de 2025 la SCJN resolvió dos amparos en su contra.

El primero fue el 5 de julio 2023 y tuvo que ver con un joven de 21 años que durante su trabajo como albañil sufrió una descarga eléctrica, misma que le produjo quemaduras de segundo y tercer grado.

Lo que le provocó pérdida de fuerza en las extremidades y quedarse sin moverse con normalidad.

El segundo caso del 20 de septiembre de 2024 fue de otro albañil que también padeció una descarga.

Inbursa también está involucrado en un caso de omisión del reconocimiento de la responsabilidad del Estado.

Por su parte, Seguros Mapfre en el estado de Chihuahua tiene un caso en su contra por no pagar seguro de gastos mayores y no dar cobertura médica.