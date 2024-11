Una de las aspirantes para ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en las elecciones Poder Judicial 2025 es la hija de Olga Sánchez Cordero, pero, ¿quién es Paula María García Villegas Sánchez Cordero? Te decimos.

De acuerdo con lo señalado hoy lunes 25 de noviembre por el Senado, las elecciones Poder Judicial 2025 y su respectivo proceso son un éxito, ya contabilizan al menos 11 mil registros, cifra que aumentaría hasta más de 20 mil aspirantes.

De los cuales, trascendió de manera extraoficial que al menos hay 47 nombres que buscan llegar a la SCJN; aunque las cifras fueron descartadas por los jueces en su respectiva conferencia de hoy lunes 25 de noviembre.

Paula María García Villegas Sánchez Cordero es hija de la diputada Olga Sánchez Cordero y Eduardo García Villegas, además de ser magistrada, abogada y aspirante a ministra de la SCJN.

Es así como se describe Paula María García Villegas Sánchez Cordero en sus redes sociales, como magistrada que está al servicio de la justicia, en pro de diversas causas como la justicia ambiental y social, así como los derechos humanos y de la niñez.

Igualmente, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, con 28 años de carrera, se pronuncia de manera continua en pro de los derechos de la mujer, así como su equidad en el ámbito laboral y la eliminación de la violencia.

Se desconoce la edad de Paula María García Villegas Sánchez Cordero, sin embargo, acorde con el año de ingreso a la universidad, tendría 52 años.

De la misma manera, no se cuenta con la información sobre la fecha de cumpleaños de Paula María García Villegas Sánchez Cordero, en consecuente, tampoco es posible decir su signo zodiacal.

En este tenor, se desconoce quién es el esposo de Paula María García Villegas Sánchez Cordero o si tiene pareja sentimental.

Se sabe que Olga Sánchez Cordero tiene 7 nietos en total, no es posible decir cuántos hijos tiene Paula María García Villegas Sánchez Cordero.

De acuerdo con su biografía en el Consejo de la Judicatura Federal, Paula María García Villegas Sánchez Cordero es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En dicha institución, la hija de Olga Sánchez Cordero se tituló con la tesis “Análisis Jurídico y Económico de la Ley Federal de Competencia Económica, titulándose en 1994.

Además, Paula María García Villegas Sánchez Cordero cursaba la licenciatura en Economía en el ITAM al mismo tiempo y está acreditada como “formadora de Ética Judicial”.

Cuenta con una maestría en Derecho por la Universidad de Londres y un doctorado en Derecho por la UNAM, con la tesis “Los tribunales colegiados de circuito como tribunales constitucionales.

Durante sus 28 años en el Poder Judicial, Paula María García Villegas Sánchez Cordero ha fungido como secretaria particular y adjunta de ministros de la SCJN.

Igualmente, Paula María García Villegas Sánchez Cordero tiene diversas publicaciones como “Por una Cultura del Respeto” de la SCJN y “La Reforma Estructural del Estado”.

Otros cargos en los que Paula María García Villegas Sánchez Cordero se ha desempeñado son:

Actualmente y desde 2016, la hija de Olga Sánchez Cordero funge como magistrada del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Y siguiendo los pasos de su mamá, Paula María García Villegas Sánchez Cordero busca llegar al cargo de ministra de la SCJN.

Desde el domingo 24 de noviembre se mencionó que Paula María García Villegas Sánchez Cordero se registró en el proceso de las elecciones Poder Judicial 2025, para ser ministra de la SCJN.

Esto fue confirmado posteriormente en sus redes sociales, en donde agradeció las muestras de apoyo asegurando que no va a fallar de llegar al cargo de ministra de la SCJN, señalando que como juzgadora de carrera ha respondido bien.

En dicho pronunciamiento, Paula María García Villegas Sánchez Cordero destacó que tiene claro si destino al que quiere llegar con su conciencia tranquila para construir un México mejor y más igualitario.

“Me postulo para ministra de la SCJN por la sed de justicia que hay en el país.

La justicia tiene dolencias que hay que atender y, si bien una persona no puede sola, lo cierto es que si la vida me da la oportunidad, desde donde me corresponda trabajar, las continuaré atajando”.

Paula María García Villegas Sánchez Cordero vía X