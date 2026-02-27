En un hecho sin precedentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizó por primera vez, en más de dos siglos, una sesión fuera de la Ciudad de México (CDMX), donde su ubica su recinto oficial.

“Hoy es un día histórico. La SCJN ha tomado la decisión de traer la justicia a territorio” Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la SCJN

El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, dijo que la sesión en Tenejapa, Chiapas, forma parte de una estrategia para reducir la distancia histórica de los sectores más vulnerables con la justicia.

Ataviados con trajes típicos y recibidos por las comunidades de San Juan Chamula, Tenejapa y San Juan Cancuc, en la sesión para discutir el autogobierno solicitado por la comunidad tzotzil estuvieron presentes:

Histórico: SCJN realiza sesión fuera de CDMX por primera vez (Isabel Mateos Hinojosa / Isabel Mateos Hinojosa)

SCJN ordena a Congreso de Chiapas legislar sobre autogobierno tzotzil

Los ministros de la SCJN viajaron hasta la comunidad de Tenejapa, donde sus habitantes demandaban que se adecuaran las normas del Estado de Chiapas para poder ejercer:

Autonomía

Libre determinación

Autogobierno

Desde hace cuatro años, la comunidad tsotsil de La Candelaria ya había solicitado esto al Congreso de Chiapas, pero al no tener respuesta, interpusieron un amparo ante la SCJN.

Los ministros de la SJCN tomaron conocimiento del hecho y fallaron a favor de la iniciativa, por lo que se ordenó al Congreso de Chiapas legislar para aprobar la petición de autogobierno tzotzil.

La SCJN también otorgó un plazo de 90 días para que el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas garanticen la entrega de los recursos públicos que corresponden a la comunidad.