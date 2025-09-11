A pesar del desencuentro que causó al destapar sus intenciones de participar en las elecciones 2027, el senador Saúl Monreal, volvió a manifestar sus deseos de aparecer en las boletas.

Lo anterior debido a que el hermano menor de la dinastía Monreal, declaró que sus deseos por ser el gobernador del estado de Zacatecas siguen sin cambio alguno.

En ese sentido, el senador Saúl Monreal volvió a amenazar con aparecer en la boletas de las elecciones 2027, aunque dijo, su participación en la contienda sería “sin poner en riesgo a Morena”.

Saúl Monreal, senador por Morena (Saúl Monreal Ávila / Facebook)

Saúl Monreal insiste en deseos de competir en elecciones 2027, pero “sin poner en riesgo a Morena”

El miércoles 3 de septiembre, el senador del grupo parlamentario de Morena, Saúl Monreal, compartió un video en sus redes sociales en el que destapó sus deseos de buscar la gubernatura de Zacatecas.

Consciente de que su mensaje e intenciones van en contra del candado de Morena al nepotismo paras las elecciones 2027, Saúl Monreal adelantó que buscaría el arropo del PT o el Partido Verde.

Sin embargo, los dichos del senador generaron una oleada de críticas desde el bloque oficialista, pues incluso Claudia Sheinbaum expresó su desacuerdo, ante lo cual el legislador habría reculado.

A pesar de ello, días más tarde Saúl Monreal volvió a la carga, pues insistió en expresar sus intenciones de participar en las elecciones 2027 en busca de la gubernatura del estado de Zacatecas.

Fue este miércoles 10 de septiembre cuando dijo que su deseo de ser gobernador de su estado natal no se han erradicado, pero ahora lo matizó al afirmar que lo haría “sin poner en riesgo a Morena”.

Lo anterior debido a que el menor de la dinastía Monreal dijo que si bien aún es temprano en la carrera electoral, su inscripción en el proceso se haría con pleno respeto a los lineamientos de Morena.

Saúl Monreal niega diferencias con su hermano David Monreal, pero le pide alejarse de proceso interno

Al insistir en sus deseos por buscar el gobierno del estado de Zacatecas, el senador Saúl Monreal garantizó que se sumaría a la contienda de las elecciones 2027, “sin poner en riesgo a Morena”.

En esa misma tesitura, el legislador federal morenista dijo que de cara al proceso interno para las elecciones 2027, es de vital importancia fortalecer al movimiento y evitar las rupturas.

No obstante, lanzó un mensaje en contra de su hermano el gobernador David Monreal, con quien pese a asegurar no tener diferencias, pidió que se mantenga al margen del proceso interno de Morena.

Sobre ello, Saúl Monreal sostuvo que “grupos oscuros” que tienen cercanía con su hermano, estarían interesados en intervenir en el proceso interno del partido para la selección de candidatos.

Por eso, dijo que David Monreal debe concentrarse en su cargo como gobernador, pues si tiene intervención en el proceso, es necesario que se aleje, aunque insistió en expresarle su confianza.