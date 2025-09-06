El diputado por Morena, Ricardo Monreal, junto a su hermano, Saúl Monreal, zanjearon pleito y aprovecharon para compartir una foto en la que posaron sonrientes este viernes 5 de septiembre de 2025.

Fue a través de sus redes sociales donde Ricardo Monreal reveló que, antes del informe de Claudia Sheinbaum en Zacatecas, conversó con su hermano Saúl Monreal, aunque no reveló más datos al respecto.

“Todo bien, continuamos en el proceso de transformación que vive el país. ¡Viva México!“ Ricardo Monreal

Su posicionamiento ocurre apenas unas horas después de que Claudia Sheinbaum dijera no estar de acuerdo con que Saúl Monreal busque participar en la elección de Zacatecas en 2027, ya que su hermano, David Monreal, desempeña ese cargo actualmente.

Ricardo Monreal (Captura de pantalla )

Saúl Monreal le da la bienvenida a Claudia Sheinbaum pese a oposición a su candidatura en 2027: “Hoy quiero refrendarle lealtad”

El hermano de Ricardo Monreal, Saúl Monreal, compartió un video la tarde de este 5 de septiembre en el que agradece la visita de Claudia Sheinbaum al estado de Zacatecas.

En su mensaje, externó que los zacatecanos apoyan a Claudia Sheinbaum: “Porque sabemos que con usted al frente se fortalece la unidad del movimiento, se abre camino a más bienestar, desarrollo y seguridad", comentó.

Saúl Monreal aprovechó su mensaje para externar que desde el Senado de la República se ha ayudado a cimentar el segundo piso de la Cuarta Transformación, por lo que no debe quedar duda de que “cuenta con su absoluta lealtad”.

“Hoy quiero refrendarle lealtad y compromiso con usted, con el movimiento que juntos fundamos. Estamos para respaldarla y ayudarla a que continue avanzando por el beneficio de México. ¡Bienvenida presidenta!" Saúl Monreal

Recién hace unos días, Saúl Monreal había sido señalado de revelarse contra Morena y la reforma contra el nepotismo que encabeza Claudia Sheinbaum. Esto, porque insistió en que, si el pueblo lo respalda, será gobernador “por encima de cualquier obstáculo”.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum de Saúl Monreal? Presidenta se opone a candidatura para 2027

Claudia Sheinbaum dijo en conferencia mañanera no estar de acuerdo con el nepotismo, pues esa fue la principal razón por la que impulsó la iniciativa en febrero de este año.

“No voy a entrar en debate con Saúl (Monreal). Yo no estoy de acuerdo, por eso envié la iniciativa y por eso se aprobó la iniciativa", dijo Claudia Sheinbaum en relación a las elecciones de 2027.

La iniciativa tiene el objetivo de evitar que en las elecciones inmediatas participen familiares de la persona “que hoy es gobernador, presidente municipal o diputado o senador”, señaló.

“A partir de 2030, un familiar no puede ser elegido en el mismo puesto en el periodo inmediato siguiente, Morena decidió que eso fuera desde el 2027, entonces, pues esa es la regla y ya” Claudia Sheinbaum