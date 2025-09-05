Saúl Monreal, senador por Morena, respondió al regaño público que le dio la presidenta Claudia Sheinbaum por buscar la candidatura al gobierno de Zacatecas para las elecciones 2027.

Desde la conferencia del 5 de agosto, la presidenta señaló que no está de acuerdo con las aspiraciones de Monreal, pues su hermano David Monreal es el actual gobernador del estado, por lo que no se cumpliría con el estatuto contra el nepotismo.

En entrevista para Azucena Uresti, Saúl Monreal aseguró que todo su respeto y lealtad están con Claudia Sheinbaum; sin embargo, reiteró que es muy pronto para que descarten sus aspiraciones.

Saúl Monreal expresa lealtad y compromiso con Claudia Sheinbaum, pero no descarta candidatura

Ante la pregunta expresa sobre si continuará su búsqueda por la candidatura al gobierno de Zacatecas tras el regaño de Claudia Sheinbaum, Saúl Monreal aseguró que tiene toda su lealtad y compromiso con la presidenta.

Sin embargo, no quiso descartar su aspiración a la candidatura al gobierno de Zacatecas, a pesar de que su hermano David Monreal es el actual gobernador, lo que lo descartaría como posible candidato.

“Mis respetos, mi lealtad y mi compromiso con la presidenta. Yo lo que he dicho en todas las entrevistas, es una cuestión de los grupos que tenemos que erradicar en Morena, incluso ella nos lo ha sugerido, no hay sectarismo, no debe de haber sectarismo…yo lo que he dicho es que en Zacatecas debe haber esa apertura” Saúl Monreal

De acuerdo con el senador Monreal, “es muy pronto” para descartar su aspiración por completo, pues aún “no sabemos ni los procesos internos, sería una irresponsabilidad de mi parte”.

“Vamos a esperar porque es mu pronto…respeto la decisión…yo respeto a mi presidenta y siempre le reitero mi lealtad…no sabemos ni los procesos internos, sería una irresponsabilidad de mi parte” Saúl Monreal

Reiteró que mantendrá su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum; sin embargo, aclaró que su lucha es por evitar el sectarismo y beligerancia de los actores locales de Morena en Zacatecas.

Claudia Sheinbaum recuerda a Saúl Monreal que Morena establece prohibición del nepotismo desde 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su rechazo a la postura de Saúl Monreal, quien ha insistido en buscar la candidatura al gobierno de Zacatecas en las elecciones México 2027.

Claudia Sheinbaum recordó que, según su iniciativa contra el nepotismo aprobada para dar inició en 2030 y que Morena instauró a partir del 2027 rechaza que en “la elección inmediata participen familiares de la persona que hoy es gobernador, presidente municipal, diputado o senador”.