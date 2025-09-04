Saúl Monreal y David Monreal comenzaron con un distanciamiento debido a las reformas contra el nepotismo; ahora es un punto del conflicto en Zacatecas, dentro de Morena.

En entrevista para Azucena Uresti, Saúl Monreal señaló que, pese a que los lineamientos de Morena señalan que ésto se ejecutará a partir de las elecciones 2027; es muy pronto para desestimar sus “legítimas aspiraciones”.

Aquí te contamos las claves del conflicto en Zacatecas rumbo a las elecciones 2027 y la pelea entre Saúl y David Monreal.

¿Por qué David Monreal rompió con Saúl Monreal? Senador asegura que no es “el favorito del gobernador”

El senador de Morena Saúl Monreal aseguró que, en la carrera hacia la gubernatura de Zacatecas, no es el favorito del gobernador, su hermano David Monreal.

De acuerdo con Saúl Monreal, es muy pronto para que comiencen a deslegitimar sus aspiraciones, sólo por la regla contra el nepotismo que Luisa María Alcalde señaló que comenzará a aplicarse en 2027.

El senador Monreal aseveró que “nada está sobre la Constitución” por lo que los estatutos no invalidan sus aspiraciones a la gubernatura que ya han ostentado sus hermanos:

Ricardo Monreal

David Monreal

“Aunque no lo crean, no soy el favorito del gobernador. y por qué me van a limitar mi aspiración…por qué me lo están restringiendo, ¿nada más porque soy familia?...no es correcto" Saúl Monreal

Asimismo, reiteró que es muy pronto para afirmar que su aspiración no es válida cuando aún es muy pronto.

Además, afirmó que existen “grupos oscuros” que lo quieren hacer a un lado por sus propios beneficios.

Las claves del conflicto en Zacatecas por las candidaturas rumbo a la elección 2027

De acuerdo con Saúl Monreal, grupos al interior de Morena en Zacatecas están adelantándose en la contienda por el gobierno del Estado.

El senador aseguró que hay “grupos oscuros” que lo quieren hacer a un lado y descartar sy posibilidad de contender por la candidatura al gobierno de Zacatecas en las elecciones 2027.

“Lo que sí no se vale es que grupos oscuros quieran hacerme a un lado desde ahorita, es decir, a priori, porque están pasando muchas cosas, no está descartada mi posibilidad” Saúl Monreal

Monreal aclaró que las elecciones podrían llevarse en el estado con un convenio de coalición que “puede que no maneje nada de nepotismo”.

Asimismo, acusó a Rubén Flores, presidente del comité estatal de Morena, de tener actitudes de sectarismo, excusión y beligerancia que “son las que dañan y son las que dividen al movimiento”.

“Son estrategias que, si siguen con esas actitudes en el ámbito local de sectarismo, de exclusión, de beligerancia, se pone en riesgo hasta la unidad de Morena y la gubernatura en el 2027 porque estas actitudes son las que dañan y son las que dividen al movimiento” Saúl Monreal

Resaltó que el grupo de Flores tiene su propio interés para conseguir la candidatura al gobierno de Zacatecas y apropiarse del movimiento, pero “eso no lo voy a permitir”.

Cabe señalar que, pese a reconocer que David Monreal no lo tiene entre sus favoritos, considera que su aspiración y “derecho legítimo” lo asisten.