El diputado de Morena, Ricardo Monreal, junto a sus hermanos, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, y el senador, Saúl Monreal, exhibieron su reconciliación y unidad tras polémicas recientes.

Fue a través de un video publicado en redes sociales, en donde Ricardo, David y Saúl Monreal se mostraron pasando un momento juntos.

El gobernador David Monreal criticó los señalamientos que apuntaban a que no saludó a su hermano Ricardo Monreal, toda vez que aseguró tener mucho “cariño y respeto” por él y Saúl Monreal.

Los hermanos Monreal se reunión hoy viernes 5 de septiembre en el estado de Zacatecas, luego de que los tres participaran en un evento por la rendición del primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los hermanos Monreal exhiben reconciliación y unidad tras polémicas recientes (Captura)

Información en desarrollo...