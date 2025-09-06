El diputado de Morena, Ricardo Monreal, junto a sus hermanos, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, y el senador, Saúl Monreal, exhibieron su reconciliación y unidad tras polémicas recientes.
Fue a través de un video publicado en redes sociales, en donde Ricardo, David y Saúl Monreal se mostraron pasando un momento juntos.
El gobernador David Monreal criticó los señalamientos que apuntaban a que no saludó a su hermano Ricardo Monreal, toda vez que aseguró tener mucho “cariño y respeto” por él y Saúl Monreal.
Los hermanos Monreal se reunión hoy viernes 5 de septiembre en el estado de Zacatecas, luego de que los tres participaran en un evento por la rendición del primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum.
