La muerte de Óscar Mario Beteta provocó una profunda conmoción en el periodismo mexicano, donde durante décadas se consolidó como una de las voces más influyentes de la radio y el análisis informativo.

El comunicador, reconocido por su trayectoria en medios nacionales y por espacios emblemáticos como Los Tiempos de la Radio, murió a los 70 años, dejando un legado marcado por el rigor periodístico y el compromiso con la información.

Tras conocerse la muerte de Óscar Mario Beteta, colegas, políticos y figuras públicas expresaron mensajes de condolencia y reconocimiento a su carrera profesional.

Óscar Mario Beteta murió en un hospital privado

Óscar Mario Beteta murió a los 70 años de edad en el Hospital ABC de Santa Fe, víctima del cáncer.

Su partida ha provocado numerosas muestras de dolor en los ámbitos informativo y político de México, donde es recordado por su destacada trayectoria.

Óscar Mario Beteta se consolidó como una voz reconocida y un referente indiscutible del periodismo radiofónico de las últimas décadas en México.

Durante su carrera, estuvo al frente de su icónico noticiero matutino “Los Tiempos de la Radio”, espacio desde el cual ejerció la profesión con profesionalismo, carácter y una enorme pasión por informar.

De igual forma, se desempeñaba como conductor en El Heraldo Media Group, empresa que lamentó su sensible fallecimiento y envió sinceras condolencias a su familia.

Lamentan muerte de Óscar Mario Beteta

Colegas del gremio informativo manifestaron su pesar tras difundirse la noticia de la muerte de Óscar Mario Beteta.

El periodista Salvador García Soto destacó su profesionalismo y amistad, resaltando el privilegio de haber trabajado y coincidido con él a lo largo de su carrera.

El periodista Joaquín López-Dóriga lamentó el fallecimiento de Óscar Mario Beteta. “Descansa en paz querido amigo y compañero de tantos años”.

Por su parte, Carlos Salomón, publirrelacionista mexicano y director de Comunicación Integral, despidió a quien consideraba su amigo y hermano, definiéndolo como una leyenda del periodismo y un ser humano generoso que deja una enorme huella en el panorama informativo nacional.

En el ámbito político, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, lamentó la muerte de su amigo, con quien sostuvo conversaciones y compartió momentos durante muchos años.

Alito Moreno señaló que Beteta deja una trayectoria digna de reconocimiento, recordándolo como un hombre cercano, inteligente y comprometido con México.

A estas muestras de pesar se sumó Miguel Ángel Mancera, quien envió su más sentido pésame a familiares, amigos, seres queridos y colegas del comunicador.