El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer su Plan Maestro 2026 el cual tiene por objetivo alcanzar la meta histórica de recaudación de 5.8 billones de pesos.

El plan del SAT con acciones que conforman su Plan Maestro 2026 tiene tres ejes:

Atención honesta, cercana y con calidez

Esquema de fiscalización transparente y objetivo

Combate a quienes venden y compran facturas falsas

El SAT dijo que todo ello lo hará con trato digno y cercano a los contribuyentes, que será parte de una nueva cultura contributiva.

SAT abrirá más oficinas en estos 9 estados

El SAT anunció que va a abrir nuevas oficias en estados como:

Baja California

Baja California Sur

Ciudad de México

Jalisco

Michoacán

Nuevo León

Oaxaca

Quintana Roo

Yucatán

Además, fortalecerá su programa de Oficina Móvil en las 32 entidades del país, ello junto con una asistencia y orientación de manera honesta y de calidad.

También considera implementar nuevos formatos para continuar con su política de simplificación y optimizará el tiempo de atención en sus 166 oficinas.

En este punto se considerará fortalecer el uso de nuevas tecnologías para realzar mas tramites en linea, ampliar el sistema de citas y más acciones.

SAT va por más auditorías para identificar evasión y contrabando

En su segundo punto el SAT considera establecer criterios específicos para la programación de auditorías y esquemas contra la evasión y el contrabando.

SAT cobrará a factureros los impuestos omitidos

En cuanto al combate de factureros, el SAT dijo que llevará a cabo procesos de revisión para identificar a quienes incurran en compra-venta de facturas falsas y les realizará el cobro de contribuciones omitidas. Para ello les dará un tiempo de 30 días para corregir su situación.